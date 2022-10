El abrigo de la colaboración de Paula Echevarría y Primark ha causado sensación entre las que han apostado esta temporada por el estilo barbiecore. El rosa fucsia tiene sus ventajas, es súper fácil de combinar y es súper llamativo, aunque, por esa misma razón, si lo usamos demasiado puede parecer que solo tenemos una prenda en nuestro armario, le roba el protagonismo a cualquier prenda. Hoy Vicky Martín Berrocal nos ha dado una clase de cómo ponerle accesorios al abrigo que, a día de hoy, ya tienen todas las influencers.

La diseñadora de moda se ha rendido ante el abrigo más visto de la temporada, pero ella le ha puesto su toque personal. Lo mejor para poder lucir un abrigo tan excéntrico muchas veces es combinarlo con prendas completamente distintas. La onubense ha apostado por un look básico y muy casual. Para la parte superior, no ha podido ser más sencilla, se ha enfundado en una camiseta blanca plana, sin estridencias. En sus piernas, se ha puesto unos jeans rotos de corte recto y tiro alto con bajo deshilachado. No fallan nunca.

Vicky Martín Berrocal combina su abrigo de Primark con un bolso súper caro

Aunque las prendas de su look han sido muy sencillas, la madre de Alba Díaz ha elevado su estilismo a otro nivel con los accesorios. El primero, el collar dorado de cadena más emblemático de Crusset, la firma de joyas de la hija de Mariló Montero. Se trata del collar modelo Clinch, con un precio de 750 euros, que le hemos visto lucir ya a muchas celebrities.

Otro de los complementos con los que ha triunfado Vicky ha sido un bolso de Hermès en el modelo más buscado del mercado. El bolso Kelly negro de cuero es un clásico que nunca pasa de moda. Para poder conseguirlo hay que hacer cola o adquirirlo en una tienda de segunda mano, su precio puede rondar desde los 8.000 euros. Desliza para ver todos los detalles del look de la diseñadora en la galería y no te pierdas ni un detalle.