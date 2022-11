Sabemos que queda más de un mes para la Navidad. Sin embargo, nuestra mente ya está puesta en todos esos compromisos sociales que se avecinan con la llegada de las fiestas. Comidas de empresa, quedadas con amigos, cenas familiares… un sinfín de compromisos que se traducen en modelitos con los que estar perfecta. Vicky Martín Berrocal, Elena Furiase y Ana Milán han acudido juntas a un evento de una conocida bebida en Madrid y lo han hecho con tres looks bastantes diferentes. Tres de las mujeres más elegantes de nuestro país se convierten en nuestra auténtica inspiración para estas fiestas, ya que sus estilismos son muy diferentes, por lo que estamos seguras de que alguno de ellos será perfecto para ti. ¡Sigue leyendo!

La más clásica ha sido Vicky Martín Berrocal, que ha caído rendida a una apuesta infalible: un sencillo vestido negro. Esta es, sin lugar a dudas, la opción perfecta cuando queremos triunfar y no nos atrevemos (o nos apetece) arriesgar más. Con un vestido negro (el suyo es de su propia firma, Victoria) lograrás estar perfecta en cualquier ocasión. Haz como ella y combínalo con salones negros o, si lo prefieres, ponle un toque más glamuroso con unas sandalias metalizadas. ¡Ganarás!

Otra de las asistentes ha sido la actriz Ana Milán, que ha apostado por un look mucho más atrevido y que nos parece ideal para esta Navidad. Se trata de un traje de dos piezas compuesto por una blazer y pantalón palazzo en azul, confeccionado en un tejido brillante que es perfecto para las fiestas. Este look lo firma H&M y es el más festivo de los tres estilismos de este artículo. Si te gusta el brillo e ir a la última, esta es tu opción.

La última en mostrarnos su estilo ha sido Elena Furiase. La actriz ha apostado por un total look en blanco, que no nos puede gustar más. ¿Quién ha dicho que el blanco es solo para el verano? Este impecable estilismo es ideal para las quedadas con amigas o para la comida de empresa. Un jersey de cuello vuelto calentito, un abrigo con pelo en las mangas, de rabiosa tendencia, y un pantalón de corte sastre son la combinación perfecta. ¿El toque más festivo? Las sandalias con plataforma en un color metalizado, que le da ese punto más navideño. Y tú, ¿con cuál look te quedas para estas fiestas?