Hemos descubierto que Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz, que más que madre e hija parecen amigas, comparten unas caras sandalias de Bottega Veneta.

Más que madre e hija, parecen amigas íntimas. Basada en el amor y la confianza, la relación entre Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz no podría ser más buena. Las dos se quieren con locura y, siempre que pueden, aprovechan para hacer planes juntas. Para poner el broche final a un verano inolvidable e inusual, la influencer y la diseñadora decidieron escaparse a Oporto. y pasar un fin de semana como dos reinas disfrutando de las maravillas de la ciudad portuguesa en Pestana Palácio do Freixo, un lujoso palacio que hace las funciones de hotel. El encanto del recinto era indudable y ellas supieron cómo estar a la altura del lugar; regalándonos maravillosos estilismos.

Tanto para salir a cenar por ahí como para hacer un poco de turismo, sus looks no podían ser más inspiradores. En una de sus escapadas nocturnas, la hija de Manuel Díaz González, ‘El Cordobés’ nos enamoró con una camisa negra de Zara que usó a modo de vestido. Una idea que nos cautivó y que compartimos con todos vosotros hace unos días. Pues bien, ahora el objeto de deseo no es la camisa de 22,95 euros, sino un complemento mucho más caro. En su momento, la joven combinó la camisa-vestido con unas bonitas sandalias de puntera cuadrada y diseño trenzado de de Bottega Veneta; que ayer mismo pudimos ver a su madre. La pregunta es… ¿A quién pertenecen realmente?

Unas sandalias de mil euros que comparten madre e hija

Ha sido en Instagram donde hemos podido ver a Vicky Martín Berrocal compartiendo una imagen en la que posaba tranquila con las sandalias que previamente llevó su hija. Bajo el título de «Lo que veis es lo que es», la diseñadora sevillana presumía de estilo y buen gusto con un bonito vestido camisero blanco de Zara y las sandalias favoritas de todas las influencers.

Todo apunta a que las sandalias pertenecen a su colección personal de zapatos y tacones y que Alba Díaz, aprovechando que iba a pasar el fin de semana junto a su madre, quiso tomarlas prestadas y dar ese toque tan especial a su look. Esto explicaría por qué es ahora Vicky Martín Berrocal la que las tiene en su posesión (y en sus pies). Sean de quien sean, lo único claro es que el modelo de Bottega Veneta es uno de los más especiales del momento y que no hay famosa sobre la faz de la tierra que no tenga unas sandalias o un bolso de la firma. Y no nos extrañan, su diseño no puede ser más exquisito.