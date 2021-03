La marca de Tamara Falcó cuenta con numerosas opciones ideales como vestido de novia que nos encantaría vérselas puestas en el altar el día de su boda.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están extremadamente felices en su relación y no hay más que verlos para darse cuenta. Ambos pasan mucho tiempo juntos, hacen mil y un planes y ya conocen a sus respectivas familias. Algo que conocimos hace unos días, cuando por el Día de la Mujer, Íñigo subía una foto a su cuenta de Instagram en la que aparecía junto a «las tres mujeres de su vida»: su madre, su hermana y Tamara. Es por ello por lo que no nos extrañó lo más mínimo la posibilidad de que hubiese una inminente boda entre la marquesa de Griñón y el diseñador automovilístico.

Todas las alarmas saltaron hace aproximadamente una semana, cuando durante su sección de El Hormiguero la hija de Isabel Preysler no dejó ni un segundo de juguetear con un anillo que llevaba en uno de sus dedos. Un gesto que no pasó desapercibido y que obligó a Pablo Motos a preguntar si era de compromiso. Sonrojada, la colaboradora no supo muy bien qué responder y utilizó las redes sociales para, a través de una encuesta, preguntar a sus seguidores si ellos también creían que ella misma estaba a punto de darse el «sí quiero». Desde entonces, nosotras no hemos podido dejar de soñar sobre cómo sería la boda de cuento entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Y, sin duda, lo que más ganas tenemos de conocer es cómo sería el vestido de la diseñadora.

Así sería el traje de novia de Tamara Falcó si se vistiese con un vestido de su marca en su boda con Íñigo Onieva

Es por ello por lo que hemos cotilleado en la web de su propia marca, la exclusiva línea de moda TFP by Tamara Falcó; para descubrir, viendo sus diseños, cómo podría ser su vestido de novia. Y es que en sus últimas colecciones, si hay algo que no ha podido faltar, eso han sido las prendas de color blanco. La diseñadora parece estar enamorada de los vestidos, faldas y tops de este color y es por ello por lo que ha creado muchas piezas cuyo claro protagonista es el blanco. Piezas que bien podrían servirle para caminar por el altar en el día más especial de su vida y que le sentarían de maravilla.

Así, y teniendo este idea en mente, hemos seleccionado cuatro modelitos de su propia marca que nos encantaría ver luciéndolos en este enlace ficticio que nos hemos montado. ¿A vosotras qué os parecen?