La joven se ha convertido en un fenómeno en las redes, que incluso consigue agotar muchas de las prendas que se pone. Su último vestido también arrasará

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha convertido en uno de los personajes del momento. El conflicto familiar la mantiene en el centro de la actualidad del corazón, pero ella por sí misma, también triunfa como influencer. Rocío Flores cuenta con más de 754 mil seguidores y se ha convertido en todo un fenómeno en las redes, que consigue que muchas de las prendas que se pone se agotan a los pocos minutos. El último vestido que ha llevado en televisión es un firme candidato a ello, ya que tiene todas las claves del estilo de la joven que tanto gusta a sus fans.

El vestido de Rocío Flores

En sus apariciones televisivas deja claro su estilo y el vestido que llevó en la pasada gala del reality de Telecinco fue toda una declaración de intenciones. Si para sus intervenciones en el Programa de Ana Rosa elige estilismos más sencillos y básicos, para su participación en Supervivientes saca su lado más sofisticado y atrevido. Así lo ha hecho en en el último debate con un vestido estampado de silueta wrap, con el bajo asimétrico rematado en volantes, al igual que sus mangas largas. Con un profundo escote en uve y la abertura que se podía ver al andar y al sentarse, la joven ha mostrado su imagen más sexy. Acompañó el vestido con unos salones nude de gran tacón y plataforma.

El vestido es de la tienda online ‘Sésamo by Marta’ y tiene un precio de 42,70 euros. Todavía está disponible en todas las tallas, pero después de conocer el efecto «Rocío Flores» estamos convencidas que no tardará en agotarse. Esta tienda se ha convertido en su favorita y ha llevado ya otros diseños de la marca. Al parecer, Rocío Flores se ha quedado prendada de los artículos de esta tienda, ya que también fue las que vistió en su debut como modelo. De hecho, aunque cuando conocimos que vestía esas prendas, la tienda no disponía de página web (tan solo de Instagram), ahora ya sí que tienen.

El gran día de su madre

Pero además de por su faceta como influencer, Rocío Flores también tiene gran repercusión por su situación familiar. Y el gran día ha llegado. Rocío Carrasco se sienta en un plató de televisión después de 20 años para responder en directo a muchas de las interrogantes que han surgido tras los primeros capítulos de su docuserie Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. Junto a ella, una protagonista colateral es su hija, Rocío Flores, una pieza central de esta historia que tiene enfrentadas a madre e hija desde hace mucho tiempo. La joven intenta dentro de lo posible mantenerse al margen de este drama familiar y continuar con su vida como comentarista de Supervivientes y con su trabajo en las redes, pero los focos la siguen apuntando y en su próxima aparición todos querremos saber su opinión sobre las declaraciones de su progenitora.