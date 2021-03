El zodíaco sabe más de nuestra personalidad que casi nosotras mismas y es por ello por lo que hemos querido mirar el horóscopo y descubrir cómo debemos vestir este abril.

Habiendo superado ya el 25% del año y dando la bienvenida al mes de abril; además de darnos cuenta de que el tiempo corre que vuela, hemos podido comprobar si lo que leímos en el horóscopo a principios del 2021 se está haciendo realidad o no. Cada signo del zodíaco es diferente y a cada uno le afectan según qué circunstancias de una forma o de otra. Por ejemplo, este año algunos signos serán totalmente afortunados y cumplirán muchas de sus expectativas. Sin embargo, otros serán más desdichados y no tendrán tanta suerte como les gustaría. Todo depende del cosmos, del universo y de cómo se dispongan los planetas y asteroides en el cielo. Y es que aunque parezca sencilla, la astrología es extremadamente compleja.

Nosotras, que de moda y belleza sabemos un poco pero que de teorías astrales no tenemos ni idea; hemos querido consultar con los profesionales en la materia para ver cuáles son las características de cada signo del zodíaco y cómo les irá este año. Y así, cotilleando las páginas web de Esperanza Gracia, Vicente Cassanya o Sandro Rey y conociendo las características y coyunturas de cada signo, hemos podido averiguar qué vestidos les sentarán mejor este abril. Sí, tal cual lo lees, qué vestido necesitas este mes según el horóscopo. ¡Lo más!

Un vestido para cada signo del zodíaco

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo… cada signo del zodíaco es diferente al anterior y completamente distinto al que le sigue, lo que nos hace suponer que su gusto por la moda será también diferente. Una mujer Libra no tendrá el mismo sentido de lo que es bonito que una chica Virgo; ni tampoco alguien Piscis será tan amante de las nuevas tendencias como alguien Escorpio. Siguiendo esta idea, hemos decidido seleccionar doce vestidos muy de temporada pensados para cada uno de los signos del zodíaco. Así, teniendo en cuenta sus características, sus gustos y sus aficiones, podemos crearle un armario de abril personalizado y diseñado a medida. Vestidos de marcas como Zara, & Other Stories, C&A o Pepe Jeans que no pueden gustarnos más y que se adaptan perfectamente a las características de cada horóscopo.

Si hay algo que os atormente, os inquiete u os perturbe, esta selección hará que lo olvidéis. Y es que esperemos que os guste, os sirva y os entretenga. ¿Quién diría que moda y astrología no pueden ir de la mano?