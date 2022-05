La actriz está de enhorabuena, esta semana nos enterábamos de que empezaría a formar parte del estricto jurado de Got Talent. Ahora estará formado por Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y la exmujer de David Bustamante. Hace unos días admitía estar un poco nerviosa, pero se le ha pasado rápido el susto y lo ha celebrado con una cena por Madrid en la que ha llevado un vestido ideal. Paula Echevarría, una vez más, nos sorprende con un vestido floral verde y se apunta al estilo cut out tan de moda esta temporada, es precioso y lo querréis tener en vuestro armario. ¡Lo hemos encontrado!

Paula ha elegido un look muy cañero y fresco para este verano. El look estaba formado por un vestido corto de la marca Fetiche Suances, en color verde, con un estampado floral, unos volantes cortos en verde botella a lo largo y ancho de la prenda. Además, tenía un escote en uve y manga larga. Pero lo mejor del vestido fueron las aberturas laterales a la altura del talle de estilo cut out que crean el efecto de que la cintura es más estrecha, y están muy de moda esta temporada.

El vestido floral cut out de Paula Echevarría es ideal para una noche de cena con amigas

A Paula la tendencia cut out le ha debido de gustar mucho, pues la hemos visto en varias ocasiones mostrando este tipo de estilismos. Para sus pies Paula optó por unas sandalias de Mango en color beige de tres tiras de sujeción que, desgraciadamente, están agotadas, pero os sugerimos una alternativa para que no tengáis dudas a la hora de comprar, de la misma marca.

Los pendientes de Paula están causando sensación por sus colores y sus diseños originales

Sin duda otro punto fuerte de la actriz son siempre los complementos, esta vez nos ha enseñado unos nuevos pendientes colgantes de la marca Lausett en tonos pastel que son una verdadera fantasía. Los accesorios que escogió estaban formados por tres pequeñas palmeras en color lila, amarillo y verde que encajaban a la perfección con la gama de color del vestido. Si echáis un ojo en su web podréis encontrar modelos preciosos, muy modernos y divertidos. Los materiales como la resina, el plástico de colores y los minerales están en boga, y esta marca ofrece unos maxi pendientes que os dejarán alucinadas.

Desliza para ver el estilismo floral de Paula Echevarría que querréis tener esta temporada y que os servirá para las noches de verano. Además, os traemos todas las prendas que ha usado la actriz para diseñar su outfit. ¡Toma nota!