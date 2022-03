La hija de María Teresa Campos atraviesa un momento muy dulce a nivel profesional. Ha retomado su faceta de presentadora al frente del ‘Sálvame Lemon Tea’ junto a María Patiño, y ha vuelto a Telemadrid, donde vivió su años de gloria, y eso también se refleja en su exterior. Cada vez nos gustan más sus estilismos, que tienen a los trajes como grandes protagonista. En el último de ellos, Terelu Campos nos ha enamorado con su traje de estampado setentero de la firma cannes chic, que favorece la figura de la colaboradora realzando su cintura y estilizando su silueta.

El traje es, sin duda, una de las tendencias que llegan más fuertes esta temporada y en 2022 los veremos en intensos colores y con diversos estampados. El estampado retro ha vuelto para quedarse ¿o nunca se fue? En temporadas anteriores lo hemos podido ver en colecciones cápsula, pero ahora un torrente de geometría se ha apoderado de los escaparates en faldas, camisetas, pantalones y trajes.

Terelu Campos es una apasionada de los trajes de chaqueta y le quedan genial

Terelu ha elegido un diseño de chaqueta larga con pantalón recto ligeramente acampanado en un estampado geométrico en azul y blanco, un modelo juvenil, que sustituye al clásico traje de ejecutiva, y es la mejor opción si queremos un estilo arreglado, pero a la vez menos formal, que nos resta años especialmente si ya has pasado los 50. Ella, además, llevó las mangas de la chaqueta vueltas, para darle todavía un toque más relajado.

La presentadora combinó el traje con una blusa blanca lencera, que le da un toque más ligero y sensual al look, y unos bonitos zapatos stilettos de punta en azul Klein. Sus característicos anillos de plata y un reloj masculino completaban el look.

Los trajes son siempre una buena opción tanto para ir al trabajo como para un estilismo más casual

Parece que Terelu Campos ha encontrado su estilo en los trajes de chaqueta con los que cada vez la vemos más cómoda, gracias a ellos combina su estilo personal con las tendencias que llevamos esta primavera de 2022.

También tiene especial cariño a los tops lenceros y no podemos estar más de acuerdo con ella, porque es una prenda muy versátil que no debe faltar en un tu armario. Combina con un traje pantalón, como hemos visto que hace la presentadora, y puedes llevarlo con unos vaqueros en un estilo más casual.

Y si no eres demasiado fan del traje de chaqueta el modelo de Terelu es ideal para lucirlo por separado, combinando la chaqueta con unos pantalones vaqueros; o los pantalones con una prenda en la parte superior en un color liso. Juega con las proporciones y los colores para sacarle el máximo partido.

Si todavía no te has hecho con un traje de chaqueta esta temporada no puedes dejarlo pasar y mucho mejor si tiene un estampado ta.n original como el de Terelu Campos.