La hija de María Teresa Campos no para. Si hace pocos días la veíamos abrir radiante el desfile con el que el diseñador Eduardo Navarrete presentaba su nueva colección, ahora ha acudido a otra presentación en una nueva discoteca de Madrid. Para la ocasión, Terelu ha elegido una bomber de lo más llamativa: llena de lentejuelas y a todo color. Una prenda que, aunque a priori puede parecer difícil de combinar, lo cierto es que es apta tanto para los looks de diario más informales, como para las fiestas de noche más arregladas.

Terelu Campos brilla con una bomber de lentejuelas

Se acercan las navidades, y las semanas previas a las fiestas las comidas de empresa, las cenas con amigos y los eventos casi forman parte de nuestra rutina cotidiana. Tenemos un sinfín de compromisos y nos volvemos locas pensando en qué ponernos. La clave para no desesperarse es apostar por prendas que estén de plena tendencia pero que a la vez podamos reutilizar también en nuestro día a día, y es por eso que la chaqueta bomber de Terelu ya se ha convertido ya en nuestro objeto de deseo.

Ligera, cómoda y versátil. La cazadora bomber pasó a un segundo plano hace un par de temporadas, pero este invierno se ha propuesto reinventarse para volver a ser protagonista (y lo está consiguiendo). Las hay estampadas, bordadas, de terciopelo o las clásicas en colores neutros que van desde el negro, pasando por el caqui hasta llegar al granate. Todas añaden un plus de estilo si se combinan de forma adecuada. Terelu Campos, que no tiene miedo de arriesgar, se ha hecho con el modelo más llamativo: de lentejuelas, con estampado geométrico y a tope de colores. ¿Para completar el look? Un top lencero negro, leggins a juego y stilettos (un básico de armario infalible para cualquier evento).

Una prenda todoterreno

Pero además de conseguir acaparar todas las miradas en las noches de fiesta, la chaqueta bomber de Terelu Campos es muy versátil y se puede aprovechar cualquier día de entresemana. ¿Para ir a la oficina? Con pantalones de pinzas holgados y mocasines. ¿Para un paseo tranquilo? Con una falda midi y zapatillas. El secreto reside en añadir siempre prendas básicas, para no sobrecargar el look en exceso.

Alejandra, la otra gran protagonista

Además de ver a la colaboradora del programa Viva la vida con uno de sus modelitos más especiales, en el evento también pudimos disfrutar de la presencia de su hija, Alejandra Rubio. Enfundada en un traje de terciopelo negro oversize, posó con su madre de lo más sonriente luciendo su nuevo cambio de melena, ya que hace pocos días dejó atrás el color naranja para pasar a un castaño claro muy favorecedor. Ambas fueron el foco de atención y nos inspiraron para ir fichando ideas y arrasar con nuestros looks en Navidad.