La socialité y la heredera de Inditex han protagonizado en la hípica el que, sin lugar a dudas, es el mejor duelo de estilo que hemos visto en mucho tiempo.

Este fin de semana se ha celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid la edición número 110 del Concurso de Saltos Internacional; dentro del marco de la Semana del Caballo de Madrid. Un evento que, además de contar con los amazonas más reconocidos de todo el mundo, también ha reunido a las socialités más estilosas de la capital. La hípica es un deporte que siempre se ha relacionado con la jet set patria. Y, debido a que muchas las jóvenes adineradas la practican o han practicado en sus ratos libres, de siempre ha estado muy unido al mundo de la moda. El mejor ejemplo para ver cómo se unen estos dos dispares universos, el fashionista y el equino, es Marta Ortega. Y es que la hija de Amancio Ortega y heredera de la cadena de moda Inditex durante muchos años compitió subida a caballo y ahora es una de las it girls más analizadas y admiradas.

La madre y empresaria, acompañada de sus dos hijos y de su marido, el diseñador Carlos Torretta, no ha querido perderse las carreras de caballos de este año; y, tal y como suele hacer, para la ocasión ha elegido los estilismos más apropiados. Sin embargo, no ha sido la única. Ni mucho menos. A este Semana del Caballo de Madrid también ha acudido otra de las mujeres más estilosas de nuestro país: Tamara Falcó. La colaboradora de El Hormiguero tampoco ha defraudado con su look y, de la mano de su familia política, ha acallado los rumores de crisis con su novio, el ingeniero Iñigo Onieva.

Tamara Falcó y Marta Ortega protagonizan el duelo de estilo más esperado en la hípica

La hija de Amancio Ortega, que ha acudido en dos ocasiones al hipódromo, nos ha enamorado en ambas apariciones. En la primera de ellas, la empresaria ha elegido un look de batalla muy acertado en el que apostaba todo al blanco. Con sudadera con capucha y falda blanca, sandalias de suela track y bolso de Hermés, lograba conquistarnos a todas. En la segunda de ellas, quizás más elegante, ha optado por un vestido tipo túnica de Zara; que ha acompañado de unos zuecos también de Hermés, la que parece ser su firma de complementos favorita. La hija de Isabel Preysler, por su parte, en su única visita a la hípica ha elegido un maravilloso vestido midi de inspiración boho firmado por Maksu. Un diseño que ha acompañado de la mejor forma con unas grandes gafas de sol y unas sandalias beige.

Además de la socialité y de la heredera de Zara, este fin de semana también han acudido a la hípica otros muchos rostros conocidos. Entre ellos, dos de los competidores más queridos: José Bono Junior, hermano de Amelia Bono, y Sira Martínez, la amazona hija del entrenador de fútbol Luis Enrique.