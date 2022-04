Uno de los eventos más esperados de esta primavera se produjo este fin de semana: el enlace de Álvaro Falcó e Isabelle Junot. Fueron numerosos los rostros conocidos que acudieron a este enlace que tuvo lugar en el Palacio de Mirabel, la histórica propiedad que la familia tiene Plasencia. El primo de Tamara Falcó y la hija de Phillippe Junot se dieron el ‘sí, quiero’ después de tres años y medio de relación en una boda donde se reunió la flor y la nata de nuestro país. Poco a poco hemos ido viendo los estilismos elegidos por las invitadas, que ya te contamos en directo en el siguiente enlace.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no se dejaron ver por las inmediaciones del lugar de la celebración, ya que se mantuvieron en el interior en todo momento. Todos queríamos saber cuál era el outfit de la hija de Isabel Preysler, pero no pudimos disfrutar de ello. Hasta ahora. Con permiso de la novia, el secreto mejor guardado (no nos atrevemos a decir de la boda) de la hija de Isabel Preysler ha salido a la luz: su impecable vestido de invitada.

Tamara Falcó desvela el vestido que ella lució en la boda de su primo, Álvaro Falcó, e Isabelle Junot

Una vez que hemos descubierto el estilismo que eligió Tamara Falcó para la ocasión, podemos confirmar que se convirtió en la invitada mejor vestida de la boda de su primo. Además, quiso estrenar un diseño de la primera colección cápsula que ha diseñado para Pedro del Hierro. Se trata de un impresionante vestido largo, con escote en pico, drapeado a la cintura, falda larga con vuelo y manga abullonada con botones. Un vestido en tejido lúrex con estampado floral, que se convertirá en el diseño más deseado para los eventos de esta primavera.

El vestido que lució Tamara Falcó para la boda de su primo Álvaro ya está disponible en la web por un precio de 289 euros. Además, como acaba de lanzar la colección, el vestido está disponible desde la talla XS hasta la L, por lo que tengas la talla que tengas, es una opción ideal para tus próximos eventos. La diseñadora combinó este perfecto vestido de estampado floral, que le sentaba como un guante, con unas sandalias minimalistas.

El tocado: un plus de elegancia

Tamara Falcó ha puesto el broche de oro a su estilismo perfecto con un elegante tocado a modo de sombrero de ala caída en color salmón y con detalle de un enorme lazo. La empresaria dejó su melena suelta y peinada con algunas ondulaciones. Sin más florituras ni complementos, la diseñadora triunfó con este vestido diseñado por ella misma que se convierte en la mejor opción para las primeras bodas de la primavera. ¡Corre a por él antes de que se agote porque promete hacerlo!