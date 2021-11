Después de la resaca de la gran fiesta de su 40 cumpleaños, donde pudimos ver a la marquesa de Griñón en todo su esplendor luciendo dos espectaculares vestido de Jan Taminiau y Oscar de la Renta, de nuevo nos ha vuelto a enamorar con su looks, eso sí, en la versión más sport y que resulta la más inspiradora para nuestros estilismos del día a día. Acompañado por su inseparable Iñigo Onieva, Tamara Falcó acudió a animar a España frente a Rusia en la Copa Davis y lo hizo con el look perfecto y un bolso al que hemos caído rendidas. La joven se mantuvo fiel a su estilo clásico, creando un look con prendas eternas de fondo de armario.

Tamara Falcó tiene el bolso más deseado del momento

La hija de Isabel Preysler eligió un pantalón vaquero junto con una jersey de lana de cuello chimenea en crudo, una americana de pequeños cuadros y abrigo negro. Una combinación de básicos que son los mejores aliados par forma un look 10, para todas las ocasiones y para todas las edades. Pero fueron sus complementos los que dieron el plus definitivo, especialmente su bolso. Tamara volvió a decantarse por un clásico, pero que en su nueva reedición se ha convertido en una de las piezas preferidas de las influencers y celebrities.

Estamos hablando del icónico bolso Jackie 1961 de Gucci, en blanco y negro, que tiene un precio de 2.100 euros. Un diseño que nació en 1961 e inmediatamente se convirtió en el complemento favorito de Jackie Kennedy, en aquel entonces Primera Dama de los Estados Unidos. El director creativo de la casa italiana, Alessandro Michele, volvió a rescatarlo, aunque con la lógica reinterpretación contemporánea, para hacer de él de nuevo el complemento indispensable.

Las joyas diseñadas por la marquesa de Griñón

El bolso de Gucci se llevó todo el protagonismo de su look, pero no fueron los únicos complementos. Tamara recurrió a la firma Tous, de la que es imagen, para las joyas, con una gargantilla de gruesos eslabones en plata bañada en oro amarillo, de la que colgaba la medalla que ella ha diseñado para la marca catalana. Volcando su fe religiosa en sus creaciones, ha diseñado, entre otras piezas de la coleccíon Tamara Falcó X TOUS, una medalla de la Virgen María de plata vermeil con siete topacios blancos rodeándola.

Tamara está encantada con esta nueva faceta que une su pasión por el diseño con su fe religiosa: «Desde hace mucho tiempo quería dedicarle una colección de joyas a nuestra madre La Vírgen. Su simbología representa valores como paz, felicidad, esperanza, honestidad, serenidad, amor…», ha dicho sobre sus creaciones.