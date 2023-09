El mundo de la moda es cíclico, y a menudo, tendencias que una vez fueron populares hacen su regreso triunfal en las pasarelas y en el vestuario de las celebridades. Un ejemplo perfecto de esta tendencia es la reciente resurrección de las lentejuelas en el otoño de 2023, un elemento de moda que ya había asomado tímidamente en 2021. Este año, las lentejuelas han vuelto a conquistar las últimas tendencias de otoño, y Susanna Griso, presentadora y amante de la moda, nos dio una muestra perfecta de ello durante su viaje a Granada. Te contamos todos los detalles de su último look y cómo empezar a integrarlo esta temporada.

Las lentejuelas, con su brillo inigualable, han sido durante mucho tiempo una elección popular para eventos especiales y ocasiones de gala. Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia ha comenzado a infiltrarse en el armario cotidiano y en el mundo de la moda de otoño.

A principios de este año, vimos una explosión de lentejuelas en eventos de alto perfil como los Premios Oscar y el Met Gala. En estos acontecimientos, las lentejuelas de efecto "wet" (mojado) se convirtieron en una sensación, añadiendo un brillo especial a los vestidos y trajes de las estrellas invitadas. Este efecto crea un aspecto lujoso que no pasa desapercibido.

Durante su visita a la impresionante Alhambra en Granada, Susanna Griso hizo una declaración de moda al desempolvar un traje de lentejuelas de Zara del año 2021. Este conjunto, que constaba de una blazer oversize y un pantalón ancho de corte recto en un tono marrón claro, casi camel, anunciaba con estilo que las lentejuelas estaban de vuelta y más fuertes que nunca.

El traje de lentejuelas efecto wet de Susanna Griso en Granada

Para completar su look, Susanna optó por un top beige que armonizaba perfectamente con el conjunto. Este tipo de trajes de lentejuelas son ideales para ocasiones especiales, cenas de gala, fiestas y eventos importantes, ya que capturan la luz y crean un efecto deslumbrante que atrae todas las miradas. No obstante, son muchas las que han empezado a incluir las paillettes en sus looks informales. El dos piezas de Zara que lució la presentadora, naturalmente, está descatalogado, pero sabemos que este acabado aparecerá muy pronto tanto en las colecciones de otoño de moda de alta costura, como en las más low cost.

Cuando se trata de lentejuelas, es importante recordar que menos es más. Debido a su acabado satinado, es esencial comedirse con los accesorios para evitar recargar el look. Opta por complementos sutiles y un maquillaje natural para que las lentejuelas sean las protagonistas