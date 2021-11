A sus 25 años, Stella del Carmen puede robarle protagonismo y eclipsar hasta al mismísimo Antonio Banderas, su padre. Este miércoles 17 de noviembre en la noche, se ha presentado el musical ‘Company’, que dirige y protagoniza el actor malagueño. Se ha estrenado en el Teatro Soho Caixabank de Málaga. Un día señalado para la familia Banderas quienes han sido los grandes protagonistas de la alfombra roja. Sin embargo, la gran triunfadora de la noche ha sido Stella del Carmen. La hija del actor malagueño ha brillado como nunca en la red carpet que se ha habilitado con motivo de este estreno. Ha posado ante los medios de comunicación y ha elegido un look de lo más acertado para la ocasión.

Stella del Carmen combina los lunares con una espectacular falda de satén

Por la alfombra roja del teatro malagueño han desfilado grandes rostros conocidos y modelos de la talla de Nieves Álvarez. Sin embargo, la que más ha brillado ha sido Stella del Carmen. La hija de Banderas ha querido homenajear a la tierra por bandera que lleva su padre a todos los rincones del mundo, Andalucía, y en especial Málaga. Por este motivo, ha elegido una prenda con aires flamencos con uno de los estampados más andaluces que conocemos: los lunares. La también hija de Melanie Griffith ha elegido un crop top con mangas de farol en negro con lunares blancos y con un escote algo cuadrado. Una pieza ideal y versátil que se puede combinar de mil maneras diferentes.

Para la ocasión, Stella del Carmen ha querido combinarla con una falda larga de satén en negro, una pieza imprescindible en el armario de las que más saben de moda. Esta prenda tiene una abertura lateral que la dota de un aire sexy, a la par que sofisticado y elegante por el tejido y el color de la falda. Sin lugar a dudas, esta pieza envolvente es ideal para las próximas fiestas navideñas que se aproximan. Ha elegido unas sandalias de tacón ancho en negro para poner el broche de oro a su look.

El crop top de la joven es súper versátil

Como hemos dicho antes, la pieza clave de su look ha sido el crop top de lunares. Si bien ella ha elegido combinarlo de forma elegante con una falda de satén, también puedes elegir piezas más informales y darle un aire más casual al crop top. Los vaqueros de campana y talle alto también serán una gran opción para una prenda como esta. O incluso uno en blanco, con el que conseguirás el mix infalible: el black and white, una opción segura. Te mostramos el look de Stella del Carmen al detalle. No te lo pierdas.