Soraya Arnelas tiene el collar perfecto para San Valentín. Sabemos de sobra que el amor debe manifestarse todos los días del año, pero el 14 de febrero sigue siendo una fecha perfecta para sacar de armario nuestros atuendos más románticos y vernos más bellas que nunca. No importa si Cupido te ha lanzado ya una flecha o todavía no, porque en este día tan señalado en el calendario no solo se festeja el amor de las parejas, también es una fecha clave para celebrar el cariño hacia nuestras amig@s más especiales e íntimos.

Soraya Arnelas luce el collar perfecto para San Valentín

A la cantante amor no le falta. Lleva nueve años consecutivos celebrando San Valentín junto a su compañero de vida, el modelo Miguel Ángel Herrera. Lleva el amor por bandera y no ha querido dejar pasar la oportunidad de comprarse un collar amoroso y reivindicativo que nos parece perfecto para estrenar el día de los enamorados o para regalar a esa persona especial a la que tanto quieres.

Se trata de un collar muy llamativo de la marca española Mariquilla Lunares con una gran cadena dorada y letras en resina donde pone la palabra «Love» (amor, si lo traducimos al español). La pieza en sí no solo es interesante por la declaración de intenciones que envía, también porque su precio no llega a los 20 euros. (Cuesta 17,99 euros, para ser exactos).

Es casi imposible pensar en un look al que no le quede bien este collar por su versatilidad y su enorme protagonismo. Soraya se lo ha puesto con un outfit muy informal compuesto un chándal blanco muy sencillo y funcional, pero quedará de maravilla con un vestido LBD (Little Black Dress), es decir el clásico vestido negro atemporal que combina con todo.

La cantante vive su momento más dulce

A sus 39 años, Soraya está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida y está disfrutando al máximo la maternidad de su segunda hija Olivia, que llegó al mundo el pasado mes de octubre. La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ se dedica en cuerpo y alma a cuidar de su bebé recién nacida y de Manuela, que está a punto de cumplir cinco añitos.

Está tan feliz en su papel de madre, que no descarta ampliar la familia pronto y dar un paso más en su romance con Miguel Ángel y casarse. Y es que la pareja ha tenido que aplazar su enlace por la pandemia, pero están deseando poder retomar la celebración lo antes posible.

Y si en el terreno personal la vida le sonríe, en lo profesional no se queda atrás. Hace poco participó en el concurso Celebrity Bake off donde nos ha hecho testigos de sus dotes para la repostería. Y, por si esto no fuera suficiente, el pasado mes de septiembre lanzó nuevo single bajo el título Soy esa mujer. Sin duda, una época dorada que está viviendo con mucho amor.