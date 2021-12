No es una pieza destacada esta temporada, aunque si ella se la pone tiene muchas papeletas de acabar convertida en tendencia absoluta. Eso sí, ha resultado sorprendente ver a Sara Carbonero con un abrigo de estas características, fuera de sus looks habituales, más inspirados en lo bohemio.

Un abrigo distinto a lo habitual en Sara Carbonero

Hay que decir que la prenda no forma parte de esas cosas que ella luce en su día a día, ni tan siquiera en una alfombra roja. La presentadora lucía un llamativo abrigo corto, de color azul y de pelo largo. El abrigo iba cerrado con un cinturón negro que ajustaba la silueta. Era la única prenda visible que acompañaba al verdadero protagonista del look: las medias fantasía.

El impactante look, obra de una estilista profesional, a cargo de la sesión, estaba más que bien pensado, porque equilibraba la silueta y dejaba el protagonismo a las piernas, en las que lucía unas medias de Calzedonia, firma de la que Sara Carbonero es embajadora desde hace unos años y a unos zapatos de tacón negros, tipo salón que cerraban el conjunto con discreción.

Del boho chic a la fantasía

Será complicado ver a Sara con un abrigo así en el día a día, porque no encaja con la línea boho chic que suele ponerse, pero con ella, como todo le queda de maravilla, aun cuando da un giro total en su estilo, puede ser que un día nos llevemos la sorpresa. No obstante, lo ha llevado para una sesión en la que no han debido faltar las risas y las bromas.

Y la primera en bromear ha sido la propia Sara que, tras publicar la instantánea con el look, tomada por su amigo Bernardo Doral, a continuación, publicaba también una imagen del famoso monstruo de las galletas, con quien se comparaba por aquello de vestir de azul y con pelo. Una muestra de buen humor que se adelanta a cualquier comentario para mostrar que Sara sabe encontrarles también el lado cómico a las sesiones de trabajo.

Una prenda muy adecuada para el invierno

Como decíamos, la elección de la estilista para Sara no está entre las tendencias de este año, pero aún así, quienes quieran emularla tienen opciones en distintas firmas, porque lo bueno de esta temporada es que casi todo tiene cabida si lo combinamos bien.

Por ello, además de buscar una gama cromática acorde al resto del look, debemos apostar por pantalones que se ajusten a la pierna. Esto hará que juguemos ópticamente con los volúmenes, ya que al ser tan amplio en la parte superior, hay que aprovechar para ajustar en la parte inferior y así las piernas parecerán más estilizadas.