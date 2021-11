No hay nada como una buena fiesta para sacar nuestras mejores galas. Eso mismo debieron de pensar nuestras famosas favoritas cuando recibieron la invitación a los Premios Esquire, unos galardones que se han celebrado este miércoles en la noche en una de las salas más emblemática de la capital, el Teatro Barceló. Hasta allí se han desplazado muchos rostros conocidos con el objetivo de la gala es premiar a los ‘Hombres Esquire’, donde se galardonará a muchos famosos. Una cita en la que a pesar de que los hombres son los grandes protagonistas, nuestras famosas han sabido acaparar el protagonismo y todos los flashes les han disparado en el photocall gracias a sus atuendos. Todos ellos divinos. Pero sobre todo el de Sara Carbonero.

Sara Carbonero acapara las miradas con sus pantalones más originales

Una de las famosas más esperadas ha sido Sara Carbonero. Y es que la presentadora tenía un papel clave durante la gala, ya que se encarga de entregar uno de los galardones sobre el escenario del Teatro Barceló. Para la ocasión ha estado arropada de su novio, Kiki Morente, una información que SEMANA desvelaba en exclusiva esta tarde. Sin embargo, la pareja sigue sin querer oficializar su relación y han preferido posar por separado en el photocall. Primero era el cantante quien posaba ante los medios gráficos y después era Sara quien hacía lo mismo con uno de los mejores looks de la noche.

Centrándonos en su look, Sara Carbonero ha sorprendido con un look de alto impacto. Ha lucido un pantalón valorado en nada más y nada menos que más de 10.000 euros. Lo firma Alberta Ferretti. Se trata del pantalón dorado pailletes modelo Sunrise. Tal y como describen desde la propia página de la diseñadora, se trata de un pantalón de vuelo en tul lúrex dorado con bordados y decoraciones con efecto escenográfico y luminoso. Está decorado con piedras de vidrio dorado que embellecen la cintura creando un efecto degradado, que continúa con hilos de lurex, lentejuelas, abalorios y largas lentejuelas doradas con efecto de flecos, que enfatizan la silueta acampanada.

El pantalón, el gran protagonista de la noche

Sara Carbonero ha elegido este pantalón que ya ha acaparado todo el protagonismo de la fiesta. Lo ha combinado con un jersey de pelo en negro que encajaba perfectamente con el resto del estilismo. Y es que no podía añadirle más excesos a su estilismo, ya que el pantalón era el gran protagonismo del look. Y sí, también nos atrevemos a decir que de la fiesta madrileña. Ha completado su outfit con unos zapatos dorados, un sombrero de ala ancha en negro de terciopelo y ha peinado su melena con una trenza al lado. Sin lugar a dudas, una combinación de estilismos que nos ha dejado sin palabras. Te enseñamos todos los looks de la fiesta.