La Barcelona Bridal Fashion Week volvió a desplegar su pasarela después de dos años sin poder celebrarse. Uno de los desfiles más esperados fue el de Rosa Clará, una de las marcas líderes de la moda nupcial en nuestro país, y la propia diseñadora no podía disimular la emoción antes de la presentación: «La verdad que ya teníamos ganas de esto tras dos años sin estar aquí, sin pasar los nervios del último minuto», aseguró. Rosa Clará presentó para el 2023 una colección de Alta Costura con unas novias que unen el clasicismo con las tendencias.

Sobre la pasarela, a ritmo de las canciones de Rosalía, C Tangana o The Weekend, pudimos ver propuestas para las novias más atrevidas con diseños cut out, mangas puffy, escotes asimétricos o incluso monos, que conviven con las más clásicas, de líneas sencillas y limpias, con escotes palabra de honor o elaborados cuerpos de encaje. En los tejidos destacaron los crepes elásticos, el satén y la muselina de seda natural que las costureras de la firma plisan a mano.

Video: Semana.

Así son las novias que propone Rosa Clará

La propia Rosa afirmó que sus diseños están pensados para una novia: «Muy actual, limpia y sin excesos y que quiere poder llevar varios looks a lo largo de su día». Por ello algunos modelos tienen sobrefaldas, cuellos desmontables y mangas que se pueden quitar consiguiendo cambiar el modelo original y pasar de la ceremonia a la fiesta sin necesidad de cambiar el traje.

La actriz peruana Stephanie Cayo, embajadora de la colección, fue la gran estrella pasarela, deslumbrando con un vestido midi de corte princesa, con falda de tul y cuerpo Bardot plisado. La actriz acaba de terminar su relación sentimental con el actor Maxi Iglesias, a quien conoció durante el rodaje de la película ‘Hasta que nos volvamos a encotrar’, por lo que verla vestida de novia, de momento, solo podrá ser sobre la pasarela.