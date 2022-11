La sevillana ha querido proponernos cinco estilismos para triunfar en todos los eventos navideños que se avecinan en los próximos días. No ha fallado con ningún look y son todos pura inspiración. El primero de ellos es este, en el que combina una americana satinada en color morado de Zara con una mini falda negra con pedrería de la misma marca. Además, ha completado el look con unos zapatos Jimmy Choo y un bolso de pilletes negras súper brillantes.