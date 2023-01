Con la llegada de la ola de frío y la nieve que está arrasando España lo mejor es aprovechar las rebajas para hacerse con prendas calentitas que nos salven y si pueden estar a la moda, mejor que mejor. Hoy, Rocío Flores ha sacado de su armario el chaleco de borrego que todas quieren tener y que es completa tendencia. Te enseñamos las mil vidas que le puedes dar a este chaleco y analizamos el look de la hija de Rocío Carrasco.

A la nieta de Rocío Jurado le encanta llenar su armario con prendas extravagantes y cercanas a su estilo juvenil. Siempre está a la caza de la tendencia y lo cierto es que con el modelito de hoy ha dado en el clavo. Los chalecos y chaquetas de borrego de estilo shearling están causando verdadero furor en las últimas semanas. Ya no hay ni una sola celebrity que no se haya dejado ver con su prenda favorita de borrego, desde Paula Echevarría, pasando por Amelia Bono o Eva González, todas tienen ya su abrigo de borreguito.

Rocío Flores ha combinado su vestido vaquero con unas botas blancas de caña alta

La influencer ha vuelto a estrenar prendas de su marca favorita, Sesamo by Marta, a la que ha confiado casi la totalidad de su vestidor. En esta ocasión, Rocío llevó un look que queremos analizar. La prenda central de su estilismo fue un vestido vaquero en tono claro, con botonadura frontal, escote en uve con solapas y una falda mini tableada. El vestido «Caty», disponible en la web de la firma a un precio de 56,50 euros, es perfecto para combinar con unas botas cowboy de fantasía. Aunque la elección de Rocío fue un calzado también muy en boga, unas botas de caña alta en color blanco, que son súper fáciles de encontrar en las últimas colecciones. Si pueden tener tacón medio, suela chunky o punta en pico, habrás hecho una buenísima compra, porque no dejan de llevarse.

Sobre el vestido, la instagramer se enfundó en un chaleco súper abrigado confeccionado en borrego blanco con enormes solapabas forradas y piel sintética en color beige, con remates en tonos tierra y cierre lateral de cremallera. El modelo «chaleco Bianca» tiene un precio de 68,90 euros; podrás ponerlo bajo tus gabardinas dejando fuera las solapas, sobre un vestido o un conjunto casual e incluso para ir a la oficina. Descubre el look completo de Rocío Flores en la galería.