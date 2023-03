La hija de Rania de Jordania y el rey Abdullah II ha celebrado por fin sus nupcias con el empresario venezolano Jameel Alexander Thermiotis. Iman Jordania ha dado el "sí, quiero" enfundada con un precioso vestido blanco que nos ha conquistado por completo. Además, Rania de Jordania ha llevado en su estilismo una tendencia súper de moda con la que ha derrochado elegancia. Analizamos todos los detalles de su estilismo de boda a continuación.

La familia real hachemita al completo ha asistido a este día tan especial engalanados con sus mejores atavíos. La opulencia y los vestidos espectaculares han sido el leitmotiv de esta ceremonia tan hermética. Pero si hubo una invitada que despuntó, como siempre, por su elegancia, esa ha sido Rania de Jordania. La mujer del rey Abdullah II es bien conocida por su buen gusto y aunque en centenares de ocasiones nos ha dejado ojipláticas con sus estilismos, no deja de sorprendernos. La royal apostó por una de las tendencias más actuales en moda: el efecto plisado en su look de invitada. Su elegante diseño de líneas rectas creaba verticalidad con sus mini tablas plisadas, desde el pecho hasta el bajo.

Rania de Jordania, súper elegante con un vestido rosa palo plisado

El diseño lucía unas increíbles mangas capa cortas con el mismo motivo del vestido. Además, el corte largo del vestido cubría sus pies y las tablas aportaban mucho movimiento a su estilismo. El cuello subido fue otra de las apuestas de Rania y le sentaba de maravilla. La firma detrás de este precioso vestido era, por supuesto, Dior. El diseño pertenecía a la colección Fall Couture del año pasado y lucía en el cuello y en la cintura unas mini tiras cruzadas en el mismo tono que el vestido que creaba formas geométricas de lo más chic.

Uno de los puntos fuertes de su estilismo fue su look beauty. El maquillaje perfecto e impoluto de la reina hizo que deslumbrara con luz propia. Por un lado, Rania apostó por un smokey eye en tonos tierra, una línea de agua muy marcada y unas cejas definidas para dar potencia a su mirada. Desliza para ver el look de Rania de Jordania al completo y no te pierdas un detalle.

(Artículo en elaboración)