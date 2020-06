Y es que entre las prisas, los madrugones y todo lo que tenemos que hacer por la mañana antes de ir al trabajo, vestirnos puede convertirse en todo un reto. En primer lugar, lo ideal es que tengas en tu fondo de armario prendas que se consideran imprescindibles y que no deben faltar en ningún vestidor, como unos vaqueros, una camisa blanca o un vestido midi, entre otros.

De este modo, al tener a mano todo lo que podrías necesitar, te resultará más fácil vestirte cada mañana y, sobre todo, elegir cómo combinar tus prendas. Y es que tener prendas versátiles en tu armario te será de gran utilidad. Ya sean vestidos, monos o abrigos, son piezas que por sí solas ya crean un look sensacional. Prepárate y toma nota, ya no tendrás que preocuparte más por preparar tu vestuario. ¡Vamos allá!

Prendas indispensables en tu armario

1. Vestido de cuero

Los vestidos de cuero son perfectos para el otoño, por lo que es una prenda muy acertada que no puede faltar en tu vestidor. Aúna la tendencia de los vestidos midi con un look de trabajo que aporta comodidad, elegancia y simplicidad al mismo tiempo.

2. Prendas especiales

Si quieres vestir bien, es importante que tengas una prenda especial como un kimono, una chaqueta estilo americana o un cárdigan. Mejor si es vistosa, ya sea estampada, de un color intenso o de un tejido especial. Esta pieza será indiscutiblemente la prenda dominante del look, así que debajo solo tendrás que optar por prendas básicas y cómodas, pero bien conjuntadas. De hecho, todo el conjunto se debe crear en torno a esta prenda, por lo que es mucho más fácil combinar los complementos.

3. Abrigo de cuadros

Esta clase de abrigo está en plena tendencia gracias a su estampado, y además es una prenda que tiene diferentes posibilidades de combinación: pantalones negros y bailarinas, jeans con deportivas, falda de tubo y camisa blanca… Desde luego, es una pieza perfecta que no debe faltar en tu fondo de armario.

4. Prendas básicas

Entre tus básicos, nunca deben faltar las siguientes prendas: camisetas lisas de distintos colores, pantalones ordenados por colores, varios jeans y una cazadora vaquera. Con estas recomendaciones para vestir en tu día a día, te será mucho más fácil crear looks neutros para estar siempre impecable.

5. Accesorios para vigorizar los básicos

Si hay días en que no te apetecen combinaciones especiales, puedes hacer lo siguiente. Utiliza prendas básicas como las del apartado anterior, harán que te sientas bien, y complementa el look con otros accesorios atrevidos que estén en boga, como un sombrero o un bolso. Es una manera sencilla de ir estupenda con detalles estilosos.

6. Prendas atemporales

Estas prendas que jamás pasan de moda tampoco pueden faltar en tu vestidor, además suelen tener muchas opciones a la hora de combinarlas. Nunca deben faltan en tu armario estas prendas atemporales: una cazadora de cuero, una remera blanca, un blazer y jeans de varios colores.

7. Un LBD o vestidito negro

Por último, un buen fondo de armario no puede estar completo sin un clásico vestido negro. Si lo eliges midi, ajustado y con diseño de jacquard, este vestido negro jamás te fallará. Además, lo puedes mezclar con tonos vigorosos, colores más neutros y accesorios de todo tipo. Porque vistiéndote de negro, siempre acertarás.

Recomendaciones para vestir en tu día a día

No son pocas las ocasiones en que, aun teniendo el armario lleno de ropa, nos cuesta mucho decidir qué ponernos cada día. Y es que, en realidad, influyen muchos factores en esta decisión: si hemos dormido bien, cómo nos sentimos ese día, si tenemos prisa, el tiempo que hace…

Por eso, a continuación, te ofrecemos unos consejos para que consigas vestirte más rápido y sin agobios cada día.

Ten tu armario siempre bien organizado. Clasifica tu ropa de la mejor forma posible. Haz una sección para el trabajo, otra para la ropa de casa, por colores, estilos… De este modo, cuando abras el armario cada día verás con claridad lo que tienes y te será mucho más fácil escoger. No te agobies, te llevará un rato hacerlo, pero te será muy útil.

Prepara tu look el día anterior. Si el día antes preparas lo que te quieres poner, a la mañana siguiente no perderás tanto tiempo pensándolo. Además, si tienes algún evento o reunión importante ese día, merece la pena pensar bien el look el día anterior, los complementos e incluso la ropa interior.

Consulta el tiempo que hará ese día. Esta recomendación también es vital, pues de nada sirve escoger un conjunto increíble si cuando vas a ponértelo está lloviendo a mares. Por eso, tener una idea del día que hará es fundamental para escoger la ropa que vamos a ponernos, sobre todo, si tienes que viajar por cuestiones de trabajo.

Organiza también tu bolso. Este consejo te será de gran ayuda para no perder tiempo cambiando las cosas de un bolso a otro por la mañana. Porque sabemos que el tiempo va demasiado deprisa cuando llegamos tarde, hazlo la noche anterior y evitarás perder un tiempo valioso. Si vuelves al trabajo después de las vacaciones, puedes comprarte un bolso nuevo para que la vuelta a la rutina sea más llevadera.

Piensa en los accesorios que quieres utilizar. Nos referimos sobre todo a tus zapatos, pues son el complemento que definirá tu look. Separa los zapatos que te pones para ir a trabajar de los que usas para otras ocasiones, a poder ser, por colores y estilos. Así siempre estarás preparada, aunque haya cambios en el tiempo o suceda algo inesperado, pudiendo improvisar mejor.

Por último, esta nueva temporada nuestro principal consejo es que, además de seguir estas recomendaciones, pongas el despertador 5 minutos antes para poder preparar tu look sin prisas y de la mejor forma posible.