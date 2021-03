Madrid se ha vuelto a vestir de glamour gracias a la alfombra roja de los Premios Feroz 2021. Analizamos al detalle todos los looks.

¡Por fin un poco de glamour (y no tanto) en una red carpet! Tras unos meses complicados debido a la pandemia provocada por el coronavirus que ha hecho que muchos de los eventos más esperados se vieran cancelados, este martes inauguramos la época de los galardones españoles con los Premios Feroz. Esta está siendo una semana muy movida para los amantes del cine. Si bien en la madrugada del domingo al lunes se celebraron los Globos de Oro desde Nueva York y Los Ángeles, este martes se entregan los Premios Feroz, los galardones que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Estos suponen la antesala a los Premios Goya, que se celebran este fin de semana en Málaga, pero que poco tendrán que ver con lo que veremos hoy.

Los Premios Feroz tienen lugar en dos escenarios muy diferentes

Si bien los Feroz cuenta con alfombra roja, que ha tenido lugar en el Hotel VP Plaza España Design, no será así en los Goya, a la que tan solo acudirán los presentadores, Antonio Banderas y María Casado, además de los invitados que entregan los premios. Los Feroz se desmarcan y en la medida de lo posible no quieren renunciar al glamour de la alfombra roja. Por este motivo ha elegido dos ubicaciones diferentes (una para la gala y otra para la ‘red carpet’) para que siguiendo las medidas de seguridad se pueda celebrar con la mayor normalidad posible. La gala, en el Teatro Coliseum de Madrid, y la alfombra roja se ha desplegado en el Hotel VP Plaza España Design.

Estos Premios han estado marcados por la polémica desde el minuto uno debido a las declaraciones negacionistas de Victoria Abril y a que se negara a ponerse la mascarilla durante la rueda de prensa que tuvo lugar la pasada semana. Uno de los momentos más esperados era conocer si la mujer Almodóvar pisaría o no la alfombra roja, ya que desde la dirección le impusieron que tendría que llevar la mascarilla si quería posar.

Los famosos se han vuelto a poner los tiros largos

Parece ser que los famosos ya tenían ganas de volver a vestirse de tiros largos, ya que han sacado la artillería pesada. Trajes de lentejuelas, transparencias, vestidos imposibles, cortes estratégicos... esta edición de los Premios Feroz no ha dejado nada a la imaginación y hemos visto a nuestras actrices favoritas volver a caer en la tentación de vestirse de glamour. Eso sí, todas han lucido la mascarilla obligatoria. Analizamos los mejores looks y los grandes patinazos de los Premios Feroz 2021. No te lo pierdas y sigue leyendo. ¿Cuál es tu look ganador?