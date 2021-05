Ni Marta López ni Rocío Flores, las mayores aliadas de Olga Moreno han elegido prendas de la marca de moda de la malagueña para pisar los platós de televisión.

Si el pasado miércoles viste el último episodio de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental sobre la tormentosa vida de Rocío Carrasco; si sigues con cierta frecuencia Sálvame o El programa de Ana Rosa; o si te has enganchada a esta última edición de Supervivientes; sabrás de sobra que las principales aliadas de Olga Moreno en todo esta enorme polémica son su compañera de reality Marta López y Rocío Flores, hija de su marido. La colaboradora de televisión y la nieta de Rocío Jurado se han convertido en las grandes defensoras de la malagueña durante su concurso y, de plató en plató, han ido luchando a capa y espada con todas aquellas personas que opinaban algo en contra de ella.

Rocío Flores, por ejemplo, no ha dejado de hablar maravillas sobre Olga Moreno en los debates del concurso y siempre que acude al programa de Ana Rosa Quintana lo hace para defenderla a su paso por Cayos Cochinos. Algo parecido a lo que ha venido haciendo Marta López desde que aterrizase en suelo español. La segunda expulsada de esta temporada de Supervivientes hizo una gran amistad con la esposa de Antonio David Flores y, por ello, ahora la defiende en todo momento. Tanto Rocío como Marta son sus claras aliadas aquí en España. Sin embargo, hay algo que nos ha llamado especialmente la atención. Y es que ninguna de las dos se ha dejado ver luciendo prendas de Olé y amén, la tienda que Olga Moreno tiene en Málaga.

¿Por qué las aliadas de Olga Moreno no visten de su marca de ropa?

Si la persona a la que has llamado «madre» en más de una entrevista tiene una marca de ropa que sigue funcionando a pesar de que ella esté en Honduras; lo más esperable es que, aprovechando todo tu tirón mediático, promociones sus prendas y complementos en tus redes sociales y te pasees por los platós luciendo sus modelitos. Si tu amiga del alma durante el concurso tiene una tienda de ropa llamada Olé y amén, lo ideal sería que para hacerte un Polideluxe eligieras un vestido de su firma. ¿O qué pensáis vosotras?

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Rocío Flores no ha sacado ni una prenda de la marca de Olga Moreno en todos estos días en los que se ha dejado ver por Telecinco. Y Marta López tampoco. Una decisión que muchos no entienden y que nosotras no sabemos muy bien cómo digerir.