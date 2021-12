El color rojo es, en todas sus versiones, poderoso, glamuroso, atemporal y muy seductor. Favorece a todo el mundo y es el color por excelencia de la Navidad. El modelo que ha elegido Paz Padilla tiene un claro objetivo: impresionar. Y sí, lo ha conseguido. Es sencillo y espectacular al mismo tiempo. Es de Zara, con escote redondo y tirantes finos cruzados en la espalda, de efecto piel y lencero. ¿Lo mejor? Su abertura profunda en la falda lo hace femenino e indiscutiblemente suntuoso. Cuesta 29.95 euros y ya tiene una larga lista de espera.

Es una elección cromática totalmente acorde a la época del año que estamos a punto de celebrar. Además el color rojo nunca pasa de moda y podrás reutilizarlo todas las veces que quieras, porque su patrón es ideal tanto para eventos especiales como para diario, combinado con botas. Sin duda este vestido reúne todos las papeles para ser el “must” de la temporada por lo ponible y favorecedor que es. Paz Padilla lo combinó con unos stilettos en color negro y añadió unos pendientes largos con brillo y cristales multicolor a juego.

Di “sí” al efecto cuero

Cada otoño-invierno, desde hace ya varias temporadas, el “efecto cuero” se impone con fuerza en nuestros armarios. Lo que comenzó con unas tradicionales pantalones de piel o la clásica biker, se ha reinventado año tras año y cada vez lo vemos en más prendas y en todo tipo de colores. Lo vemos en vestidos, faldas, leggins, tops, sobrecamisas y hasta en complementos, como son cinturón, bolsos, mochilas o sombreros y gorros.

Hoy, tanto la piel como su “imitación”, es una de las telas más solicitadas y ponibles por las fashionistas de todo el mundo. Y no nos extraña porque el “cuero” hace que las prendas luzcan increíbles con muy poco. Y es que tiene el poder de convertir un look sencillo, en un lookazo en cuestión de segundos. Además, harás de tu outfit una opción rockera y sofisticada al mismo tiempo.

Así será el vestido de Paz Padilla para dar las Campanadas

“Quiero un look atrevido y elegante”, decía la presentadora a sus compañeros de ‘Sálvame’. “Quiero estar deslumbrante. Tengo 52 años, y me lo he currado, qué tengo una talla 34/36”, continuó explicando muy emocionada. “El objetivo es ir elegante y atrevida y que la gente al verme diga ‘la fea de Paz Padilla qué guapa”, concluía entre risas.

Y es que es la segunda vez que la gaditana dará la bienvenida al 2022 en Telecinco. El año pasado dio las Campanadas con un impresionante vestido en color blanco de estilo capa. Su elección fue muy aplaudida y no paso desapercibida. ¿Ocurrirá lo mismo este año? Nosotras decimos que sí. Además la vestirá, un año más, Alejandro de Miguel; quien ya se ha convertido en su diseñador de cabecera.