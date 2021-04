La presentadora se ha desplazado a Zahara de los Atunes para abrir su primera tienda y lo ha hecho con una blazer de lo más bonito.

Tras dar positivo en coronavirus, pasar varios días en cuarentena, estar ingresada en el hospital y volver a Got Talent y Sálvame por todo lo alto; Paz Padilla ha inaugurado esta Santa Santa su primera tienda. Lo ha hecho en Zahara de los Atunes y, aunque la noticia no podía ser más buena, no ha tardado en levantar polémica. ¿El motivo? Su desplazamiento a la ciudad andaluza desde Madrid en mitad de las restricciones de movilidad por parte del gobierno para minimizar el impacto de una posible cuarta ola. Lo cierto es que su viaje, aunque largo, estaba justificado; pues inaugurar una tienda es algo relativo al trabajo y los desplazamientos por motivos laborales están permitidos durante estos días. Sin embargo, sus seguidores parecen no opinar lo mismo.

Muchos de sus followers acusaban en Instagram a la presentadora y humorista de saltarse la normativa y de no ser consecuente con sus palabras. Y es que hace tan solo unos días ella misma se despedía en el programa llamando a la responsabilidad colectiva. Nosotras no vamos a juzgar si lo que ha hecho está bien o mal o si Paz Padilla tenía un motivo de peso para viajar. Eso os lo dejamos a cada una de vosotras. Sin embargo, sí que queremos analizar su estilismo. ¡Y es que la actriz de La que se avecina ha elegido para la apertura de su tienda un look tan veraniego como favorecedor!

El look veraniego de Paz Padilla para inaugurar su primera tienda en Zahara de los Atunes

La tienda que ha inaugurado, como suponemos que sabréis, es la de No Ni Ná, la marca que ha creado junto a su hija, Anna Ferrer Padilla. «Hemos abierto la tienda No Ni Ná en Zahara de los Atunes. Ven a visitarnos»; escribía la presentadora ahora reconvertida en diseñadora a través de su Instagram. Se trata de una línea de moda y marroquinería hecha a mano en España de estilo informal, desenfadado y muy relajado que ahora, por fin, cuenta con su propia tienda. Un hito para el que la cómica ha querido elegir un estilismo de lo más apropiado.

Paz Padilla posó en su primer día en la tienda con un conjunto muy casual que no podía sentarle mejor. Con bolso de su propia marca cruzado; la presentadora combinó unos pantalones vaqueros cropped de talle alto, blusa blanca, sneakers a conjunto y una maravillosa blazer de cuadros vichy en blanco y rojo que no podía sentarle mejor. Un conjunto en el que destacaba indiscutiblemente, la americana y que estamos deseando copiar en nuestros looks de verano.