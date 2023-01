Todo buen fondo de armario debe incluir ciertas prendas como una camisa blanca, una blazer, unos pantalones negros, unos jeans, una sudadera… Y, por supuesto, algo que no puede faltar tampoco es una gabardina. Esta prenda que popularizó la firma Burberry hace ya más de cien años como prenda para protegerse de la lluvia para los soldados de la I Guerra Mundial, es un básico que nunca pasa de moda y que todas las mujeres sea la edad que sea deben tener. Por ello, invertir en una de calidad es siempre un acierto seguro. Te enseñamos la última que hemos descubierto de la mano de Paula Echevarría. Es súper especial, con pequeños detalles que la hacen muy diferente a las más vistas y clásicas de toda la vida…

Paula Echevarría está pasando unos días en Marbella acompañada de su marido, Miguel Torres, y su hijo, Miki. A pesar del temporal que está afectando a casi toda España, la actriz asturiana puede presumir de estar disfrutando de una temperatura casi primaveral en pleno invierno en la ciudad de la Costa del Sol. Y, gracias a ello, nos está dejando ver unos looks anticipados de entretiempo súper estilosos que el resto ya podremos llevar en las próximas semanas. Su último outfit tiene como protagonista una gabardina camel con estampado que te va a sorprender. ¿Quieres saber de dónde es? Te lo contamos.

La gabardina de Paula Echevarría

Una gabardina es esencial en nuestro armario porque es una prenda muy estilosa y versátil. Aunque no es lo que más abriga para estos días tan fríos, sí que es ideal para los días nublados y de lluvia y para el entretiempo, como el que está viviendo Paula durante su escapada marbellí.

La actriz está aprovechando al máximo sus días en el Sur para hacer planes en familia como salir a comer y cenar, pasear por el puerto deportivo… Y para esto, Paula ha creado un look muy ‘chic’ en el que ha combinado leggins y jersey negros, camiseta blanca básica, gorra y bolsos negros, zapatillas de deporte blancas y calcetines con rayas, que lleva por encima de los leggins para dar el toque ‘sport’ al look. Pero, sin duda, la protagonista del outfit es una gabardina en color camel con estampado de logo que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de una prenda de su propia marca de ropa, Space Flamingo, de la que te descubrimos todos los detalles.

Se trata de una gabardina larga hasta los tobillos, en color camel, que destaca principalmente por el vistoso estampado de logomanía con las letras S y F (que a algunos ha recordado mucho a la firma Fendi) que tiene en el forro, cinturón y puños. Cuenta con cierre de doble botonadura y detalle de capa en la espalda. El material, tal y como pone en la web es 97% algodón y 3% elastano. ¿Su precio? No es apto para todos los bolsillos: 468 euros.

Además de hacer colaboraciones con las mejores marcas por su trabajo de influencer y haber hecho colecciones cápsula con firmas tan importantes como Primark o Hawkers, Paula comenzó su propia aventura en el mundo de la moda hace unos años con Space Flamingo, una marca de ropa propia con prendas acordes a su gusto y su estilo personal. Esta gabardina es uno de los diseños disponibles en su tienda, que está repleta de otras prendas súper elegantes y de estilo boho-chic.