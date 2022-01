A siempre vista es una prenda normal y corriente, que no destaca ni por bonita, ni tampoco por fea. Es sencilla, ni florituras, ni grandes adornos. Sin embargo, esconde un agitado mundo interior que es pura magia o, mejor dicho, pura tecnología. Y es que la chaqueta lleva una batería incorporada que le permite tener tres áreas de calentamiento y cargar cualquier dispositivo que se precie. Y sí, el móvil también, de forma inalámbrica o mediante cable propio en uno de los tres puertos disponibles, por lo que puede usarse como cargador externo independiente.

La chaqueta calefactable de Oysho es un sueño hecho realidad

Además de ser totalmente revolucionaria, es caprichosa. Y es que puedes elegir qué zona quieres calentar: la delantera, la trasera o ambas. Además, también permite regular la temperatura a tres niveles: alto, medio o bajo. Con estas características es la prenda de abrigar perfecta para no pasar ni pizca de frío y entrar en calor rápidamente. Ahora ya no tienes excusas para viajar en los meses más gélidos.

En suma, al contar con dispositivos electrónicos, es totalmente resistente al agua y por si esto no fuera suficiente, su tejido y funcionamiento han sido testeados en laboratorios para aguantar temperaturas límite de entre -20º y +10º.

Si ya quieres hacerte con una solo tienes que ir a una tienda física o bucear por su web y comprarla por 119 euros. ¿Lo mejor? Al ser de color negro combina perfectamente con cualquier vestimenta y puedes encontrarla en tres tallas: S, M y L.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un plumas?

Ya lo dice el refranero español: ‘Ande yo caliente, ríase la gente’. Y es cuando llega el frío extremo, las chaquetas o abrigos de plumas son la mejor opción para salir a calle y no morir en el intento. Además, este año son alta tendencia y todas las marcan han sacado sus diferentes versiones. Sin bien es cierto que no es una prenda tan elegante como los clásicos abrigos de paño, son muy ponibles e ideales para looks urbanos y casuales.

El plumas es un ‘must’ en nuestro armario. No solo es ideal para los climas más fríos, también para los ambientes húmedos o en caso de lluvia. La pluma tiene mucha capacidad térmica y si es de oca, mejor que mejor porque es la más resistente.

Pero, si no quieres gastar demasiado, los de relleno sintético también son una alternativa válida como es el caso de los rellenos de Primaloft, Thinsulate, Thermolite o Polartec Alpha con muy buena capacidad aislante, se secan antes que la pluma y son muy transpirables. Eso sí, los plumas sintéticos tiene menos durabilidad porque pierden eficacia a partir de los cinco años. Sin embargo, los de plumón pueden mantener el calor hasta los 20 años, si se cuida con cariño.

Ten en cuenta que cuanto mayor sea el relleno, más aislará. La referencia es 550. Esto puedes comprobarlo en la descripción de la prenda y en la etiqueta. Otra característica a la hora de elegir plumas es el peso. Por norma general a más plumón, menos peso.