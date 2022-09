Marta Hazas vuelve a sorprendernos con su propuesta de estilo. Esta vez ha sido durante su asistencia al ‘front row’ del desfile de The Second Skin Co, la firma española fundada por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández. En esta ocasión, la actriz nos regala no solo un look inspirador, sino que también nos adelanta una tendencia que se hará viral esta temporada y que nos encanta por lo elegante que resulta.

La actriz de ‘Velvet‘ se atreve con una propuesta no apta para todos los gustos. Se trata de un conjunto dos piezas de americana ‘crop’ y bermuda larga y de tiro alto con la que presume de piernas perfectas. Ella lo combinó con una camisa básica negra para completar el look en su totalidad y unos stilettos en negro. Así como el icónico cinturón de Hermés en color marrón.

Y en cuanto al ‘beauty look’, pelo suelto y unos labios en rojo ha sido la elección de la artista (además de una llamativa sobra de ojos en tonos ocre con ‘brilli brilli’ con la que ha resaltado más aún su mirada).

El look de Marta Hazas: elegancia y tendencia a partes iguales

Los trajes de chaqueta han sido una de los conjuntos estrella durante las últimas temporadas. Con zapatos formales para asistir a una boda o con sneakers para ir a trabajar. En clave casual o smart. El traje es el look que te sirve para todo. Aunque siempre están de moda, cada año se reinventan y ahora lo más ‘in’ es el traje con bermudas.

Es una prenda clave para el entretiempo con un toque elegante y sobrio. Con él, Marta consigue un estilismo perfecto para la ‘rentrée’ y que, evidentemente, pertenece a la firma The Second Skin Co.