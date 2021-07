Encuentra en tus famosas favoritas la inspiración para los mejores looks de playa. Desde Nieves Álvarez hasta María Pombo

Ya es la época de verano. Muchas de vosotras ya habéis empezado las vacaciones, mientras que otras estáis en la recta final y con muchas ganas de marcharos a la playa. Precisamente con la llegada del mes de julio, las playas comienzan a llenarse de gente y son muchas las que buscamos la inspiración en nuestras famosas favoritas para ser las mejores vestidas entre nuestras amigas. Son muchas celebs que ya han dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones y han presumido de estilazo en algunas de las zonas más exclusivas, siendo el destino por excelencia Ibiza. Hemos buceado por las webs para ofreceros los looks de vuestras famosas favoritas en la playa.

Las famosas se convierten en nuestra inspiración para los looks de playa

Nuestras famosas favoritas se han convertido en nuestra inspiración para ver qué ponernos durante nuestras vacaciones y qué meter en la maleta. No es una tarea fácil. Y es que cuando llega el momento de sacar las prendas del armario y hacer el equipaje para nuestros días de descanso, nunca sabemos a qué recurrir y comenzamos a meter más prendas de las necesarias en el armario. El llamado «por si»… Por si nada porque al final no nos ponemos ni la mitad de cosas que metemos en la maleta. Como sabemos que no es fácil, os desvelamos las prendas que no le faltan a algunas famosas en sus maletas para que tengáis unas prendas cápsulas que os salvarán de más de un apuro.

Para este post nos hemos inspirado en Nieves Álvarez, que presume de unas piernas de infarto en un barco surcando la isla pitusa. Enfundada en una camisa en tono verde, que potencia el bronceado, se convierte en una auténtica obsesión para nosotras. No nos podemos olvidar de María Pombo. La influencer por excelencia de nuestro país nos descubre cuál es el bikini de la temporada y que le darás mil y un usos: el clásico blanco. Tampoco puede faltar en tu maleta.

Copia tus estilismos favoritos ¡y triunfa!

En nuestro ranking de mejores looks de playa de este verano, también está Alexandra de Hannover, que ha disfrutado de las playas de Saint Tropez derrochando estilo y glamour. Nos encanta el vestido en tono marfil con detalles en brocado y volantes, ideal para una tarde en alta mar. Y por última, Carla Pereyra, que ha acudido a un supermercado ecológico, también en Ibiza, con un vestido en tejido de lino de estampado tropical, que es ideal.

Estos son los cuatro estilos muy diferentes que os ofrecemos para que este verano seas la mejor vestida en la playa. Os mostramos las prendas elegidas por nuestras famosas en la playa y… ¡os contamos como copiarlas! Sigue leyendo.