Da igual si es para ir a la oficina, para ir de compras o para una comida con amigas. Los vestidos de punto son una apuesta segura en todos los escenarios posibles de entretiempo. Derrochan sensualidad, añaden un toque sofisticado sin añadir demasiado formalismo y, sobre todo, no pueden ser más cómodos. Por todo ello no necesitan casi de accesorios para triunfar. Y el mejor ejemplo de ello es Susanna Griso.

Ahora que andamos en busca de looks que nos libren del eterno problema del ‘qué me pongo’ cada mañana, la presentadora nos ha conquistado con su último estreno: un vestido midi de punto que aunque es de lo más sencillo, no puede ser más estiloso y favorecedor. Un diseño perfecto para las mujeres prácticas que prefieren tener en su armario piezas atemporales que nunca pasan de moda y siempre te convierten en la más chic.

Susanna Griso ya tiene el vestido de punto más socorrido del otoño

A estas alturas del mes de septiembre las grandes firmas de lujo ya han encumbrado a los vestidos de punto como una de las grandes tendencias del otoño-invierno 2022/2023. Lo cierto es que a pesar de que los conjuntos de dos piezas compuestos por faldas y tops seguirán siendo un valor seguro, pocas prendas son tan socorridas, versátiles y favorecedoras como los vestidos de punto.

Por eso estamos seguras de que cuando veas a Susanna Griso vas a querer copiarle. Y es que la periodista ha lucido un diseño tipo camisero de color beige que no le puede sentar mejor. Se trata de un vestido jaspeado de la firma Theory que cuenta con ribetes en contraste en los puños y los bajos. Un modelo ideal que combina con absolutamente cualquier calzado. ¿El único problema que tiene? Su precio… Cuesta 340 euros. Pero tranquila, en tiendas low cost también puedes encontrar vestidos de punto muy parecidos al de Susanna Griso. ¡Sigue bajando para verla e inspirarte!