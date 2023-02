La colaboradora y presentadora de televisión nos ha mostrado un look que tiene como protagonista un vestidazo largo que nos parece perfecto para esta primavera. ¡Te lo enseñamos!

Ya estamos en febrero y, aunque sabemos que aún quedan muchas semanas de temperaturas bajas por delante, nosotras al menos no queremos pensar ya más en el invierno. Estamos hartas de frío, de plumas, bufandas y jerséis gorditos, así que hemos decidido poner nuestra mente en modo primavera desde ya. Y por eso no paramos de fichar vestidos para llevar en cuanto suban un poco las temperaturas. Los vestidos largos son perfectos para esas fechas de entretiempo en las que aún hace fresquito y no podemos enseñar piernas sin medias, pero sí queremos ir más estilosas sin necesidad de muchos complementos. Nagore Robles tiene la clave para conseguir esto y nos ha enseñado un vestidazo que nos ha encantado y que seguro que también te va a chiflar a ti... ¡Te lo enseñamos!

Los vestidos de primavera siempre llegan por anticipado a nuestro armario. Aunque sigamos de rebajas y el frío sea el protagonista de nuestros días, las prendas de primavera ya están llamando nuestra atención. Este año, cómo no, los vestidos estampados van a ser la estrella indiscutible de la temporada: con estampados geométricos, de flores, de cuadros... Los vestidos de estilo boho-chic son nuestros favoritos y es que, además de comodidad nos hacen ser las más estilosas sin necesidad de esforzarnos.

El lookazo de Nagore Robles que puedes copiar

Nagore Robles nos enseña siempre unos vestidos muy bonitos. Es súper fan, ya sea en versión mini, midi o largos... Los vestidos son una de sus prendas fetiche tanto para el día a día como para sus trabajos de colaboradora en televisión. Y así nos lo demuestra en cada aparición. Esta vez se ha marcado un lookazo con un vestido largo como protagonista absoluto del look que nos parece ideal para cualquier ocasión.

Como hemos dicho, el vestido es el protagonista. Es largo, con botones y cuello de camisa y tiene dos bolsillos en la zona del pecho, aunque lo que más llama la atención sin duda, es su estampado de cuadros en tonos tierra. Es de la marca italiana Gaudì y está bastante rebajado, ya que costaba 176,90 euros y ahora lo puedes conseguir por 88, 45. Nagore lo ha combinado con un cinturón negro con hebilla que ha colocado a la altura de la cintura para marcarla y dar más volumen a la parte de la falda, con unas botas cowboy negras y unos aros grandes dorados. ¡Un look de 10! Sigue bajando hasta nuestra galería, ahí analizamos cada prenda con detalle para que puedas copiar este outfit tú misma...