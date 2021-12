¡Qué bonito es el amor! Y cómo nos gusta enterarnos de nuevas parejas. Todavía más si novio y novia son rostros conocidos, ¿verdad?. El pasado mes de octubre Dani Martín, de 44 años, reconocía en una entrevista que ya tenía ganas de conocer a su compañera de vida definitiva, y parece que su deseo fue concedido casi al momento. El cantante lleva más de dos meses conociendo a la influencer ‘Meriloves‘ y ya han sido vistos cenando en románticos restaurantes y disfrutando de tranquilos paseos por las calles de Madrid.

Dani Martín, enamorado de la influencer ‘Meriloves’

María Partida Manrique, ese es el verdadero nombre de la nueva ilusión de Dani Martín. Aunque en realidad si la conoces es probable que sea por su nombre en las redes sociales: ‘Meriloves’. La influencer, de 33 años, es licenciada en Derecho y Empresariales y tiene una hija de dos años fruto de su breve matrimonio con un futbolista gallego. ¿Cómo se conocieron el cantante y ella? A través de amigos en común. La también influencer María Pombo y su marido, Pablo Castellano, son íntimos tanto de Dani como de la joven y tras una divertida comida todos juntos, surgió la chispa y el amor.

A pesar de que están empezando, la pareja hace todo lo posible por cuadrar sus agendas y verse el máximo tiempo posible. Sin embargo, no es un trabajo fácil, ya que es el excantante de El Canto del Loco se encuentra de gira con su nuevo disco: ‘No, no vuelven’. Aún así, cada vez que su trabajo se lo permite, aprovecha para disfrutar de Madrid en compañía de su chica. De hecho en los últimos días han disfrutado juntos de varias comidas y cenas con amigos, de las cuales pusieron rumbo a casa de Dani.

Un estilo juvenil y a la última

‘Meriloves’ cuenta en Instagram con más de 87 mil seguidores (y después de saltar esta noticia seguro que ascienden como la espuma). No hay día en el que no comparta sus rutinas y looks y no duda en mostrarse de lo más natural y sencilla en sus stories. Comparte amistad con muchas de las influencers más conocidas de nuestro país: Laura Escanes, Natalia Coll, María García de Jaime… ¡Y nos encanta su estilo!

Con una rubia melena XXL que ya ha convertido en su seña de identidad, sus estilismos son una mezcla de prendas de plena tendencia con toques clásicos y atemporales. Las blazers, las chaquetas oversize y los pantalones de pinzas no pueden faltar en su armario, pero tampoco los complementos y accesorios más chic: pañuelos para el pelo, bolsos mini, collares, anillos… Mención especial merecen también las converse, y es que la joven no se quita las zapatillas de encima y son sus mejores aliadas para hacer frente a todos sus compromisos de diario. Sigues bajando, repasamos algunos de sus mejores looks.