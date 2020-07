Cada vez que vemos a una presentadora o colaboradora en televisión nos fijamos en su vestimenta. Inevitable, como muchas otras mujeres, nos encanta fichar las tendencias que llevan las famosas para poder llevarlas a nuestro terreno. Este jueves nos hemos encontrado a Marta López acudiendo a un evento solidario de Mensajes de La Paz en Parla y lo ha hecho con un vestido que queremos tener sí o sí en nuestro vestido. ¿El motivo? Es versátil, cómodo y potencia el bronceado.

Analizamos al detalle el último look de Marta López

La colaboradora de televisión ha optado por un mini vestido de encaje y bordados en blanco con volantes en la parte superior del diseño. Además, la falda con corte evasé hace que tenga un movimiento muy gracioso cuando vas caminando. Hemos buceado por las webs hasta dar con él. Es de la firma Tantra y cuesta 95 euros. Combina a la perfección un estilo aniñado con ese toque ibicenco que todos los veranos se convierten en tendencia. Además, lo más de este tipo de vestidos es que por su color, blanco impecable, potencian tu bronceado.

Y es que una de las claves para parecer tener un tono más es el del color de tu vestimenta. Para resaltar tu moreno, un total white es una apuesta segura. Pero todavía hay mucho más, como el negro (aunque no lo creas), también los neutros como colores «carne». Y es que todo tono por debajo de tu nivel de bronceado resaltará tu piel morena sobre la arena. Por últimos los tonos vibrantes como amarillo, naranja o verde lima te ayudarán también a presumir de un moreno.

Ese es uno de los motivos por el que el total look de Marta López nos ha encantando. Y es que si de por sí ella ya presume de un tono tostado en la piel, con este vestido parece recién sacada de una larga jornada para la playa. La colaboradora de televisión lo ha combinado con unas sandalias en tono nude con cuña y cordoneras, además de gafas de sol de carey de tamaño XXL.

Si hablamos de su look beauty, tampoco podemos decir ningún fallo. Marta ha lucido su melena extra larga completamente lisa. Actualmente lleva un tono chocolate como base y reflejos doradas para darle más luz a su pelo. Por último, un maquillaje natural (hay que tener en cuenta que era un evento de día) ha sido el broche final para que no hayamos podido pasar por alto el look de la colaboradora de televisión.