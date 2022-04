La novia de Kiko Matamoros ya se ha estrenado como defensora del colaborador de Sálvame, y, aunque es su primera vez en un plató de televisión se la ha podido ver muy desenvuelta. Ya sea para defender a Kiko en un Supervivientes, o para dar una vuelta por la calle Marta López Álamo siempre tiene el look perfecto con el que sorprendernos, esta vez con un vestido rojo todoterreno que es lo más chic de la temporada. Te mostramos cómo ha conseguido este outfit tan versátil y te proponemos alternativas económicas del look, ya que el suyo es un poco de altos vuelos.

Marta López Álamo ha creado un look entorno al color rojo, al que no le faltaba un detalle. La influencer sabe jugar muy bien sus cartas y, en cuanto a la moda, no se le escapa una tendencia.

Marta López Álamo combina un vestido rojo de tiras con una camiseta blanca y crea un look todoterreno

El estilismo empezó por lo que, a priori, pudiera parecer una camiseta blanca básica normal y corriente, pero no. Marta se puso encima de la camiseta un vestido de Givenchy rojo con encaje en la forma del logotipo de la firma francesa que era un escándalo. El vestido era de tirantes finos, que iban por encima de la camiseta blanca, el largo del vestido llegaba hasta mitad de muslo, un corte perfecto para primavera y un color súper llamativo con el que atraer todas las miradas.

A partir de aquí, Marta adornó el look con diferentes complementos que eran una jugada segura para que el outfit triunfase. En primer lugar un bolso en tono rosa de Fendi, una combinación de colores a la que algunas todavía se resisten, pero nosotras estamos totalmente a favor; «rosa y rojo puñetazo en el ojo» es cosa del pasado, no temas al combinarlos, se lleva muchísimo. El siguiente accesorio fueron unas maxi gafas negras de Tom Ford y unos pendientes colgantes de strass que le llegaban a los hombros, «burro grande ande o no ande». Para terminar, unos anillos de oro y un reloj de pulsera con una gran esfera completaron el look.

La parte más versátil del look son los zapatos, Marta optó por unas botas negras de paseo, para darle al vestido un aire más casual, pero si sacas tus tacones favoritos a relucir tendrás un look de fiesta súper especial.

Las gafas de sol XL son una tendencia marcada de la temporada de primavera

El maquillaje también estaba centrado en el rojo brillante de sus labios, después de usar el carmín no aplicó mucho más, unos polvos blancos matizantes, un poco de rímel negro sobre unas pestañas muy rizadas y relleno en las cejas para dejarlas simétricas. Terminó con un toque de colorete en sus mejillas para mejorar su aspecto.

