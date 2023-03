La actriz brilló en la alfombra roja del Festival de Málaga con su impresionante look pero patina con su maquillaje.

El festival de Málaga nos sigue acercando las tendencias más candentes actualmente en el mundo de la moda y que son bajadas a tierra por nuestras famosas favoritas. En esta ocasión María Pedraza sorprendió en un look de lo más brillante bajo el radiante sol de la ciudad del paraíso.

María Pedraza brilló con este modelito en el photocall de su nueva película 'Awareness'. Para esta ocasión, la actriz escogió una combinación de chaqueta cropped y pantalón-falda en un color rosa satinado muy brillante.

La parte de arriba estaba compuesta por una chaqueta cropped de manga larga de solapas y con dos bolsillos en la parte frontal. María la llevaba cerrada y sin nada debajo dando una sensación muy juvenil y veraniega.

La parte de abajo del outfit estaba conformado por una falda-pantalón que mezclaba dos tendencias: las faldas largas con abertura lateral y los pantalones acampanados. Los pantalones acampanados han regresado con fuerza estas últimas temporadas y son rabiosa tendencia por su estilo retro y versatilidad. Aportan un toque de sofisticación a cualquier outfit.

En sus pies la actriz calzaba unos bonitos zapatos en el mismo color que el resto del conjunto y con el mismo efecto satinado.

María Pedraza apuesta por un total look en Rosa Perla

La actriz construyó todo su look en el color rosa perla, este color es un tono suave y delicado de rosa que tiene un matiz perlado o nacarado. María escogió un tejido satinado que hacía que el color resaltara aún más su brillo. Este tono a menudo se asocia con la elegancia, la feminidad y la dulzura, y será uno de los colores que veremos en tendencia esta primavera por su frescura y su brillo.

Aunque nos encanta el look, María patina en esta ocasión con el maquillaje. Mientras que sus cejas están correctamente laminadas su labial en un tono ciruela no encaja para nada con la estética del outfit y aunque quiere dar una imagen de contraste no funciona, simplemente lleva toda la atención a su cara restando importancia a su vestuario. Un maquillaje, creemos, demasiado agresivo para la estética dulce de su conjunto. Nosotras pensamos que con un labial de color nude más natural hubiera estado perfecta.

La actriz patina con el maquillaje

Además, el tono de contraste ya lo daba su melena oscura y suelta que siguiendo la tendencia 'Done not done hair' muestra un cabello muy natural y juvenil que le sienta de matavilla.

María Pedraza sabe como combinar las tendencias de la temporada en un solo look para lucir espectacular sobre la alfombra roja, aunque la vimos un poco incómoda con la intensidad del sol durante la tarde, la actriz no defraudó y lució radiante durante su estancia en el evento.

La clausura del Festival de Málaga se está aproximando (este domingo 19) y la expectación es cada día un poco más alta. Después de varios días de proyecciones, charlas y eventos, el festival se acerca poco a poco a su fin con la entrega de los premios y la gala de clausura.

Este año, el festival ha destacado por su gran variedad de películas y su apuesta por el cine. Pero también por los increíbles looks que nuestras actrices y famosas favoritas nos regalan cada vez que ponen un pie en una alfombra roja. Este año el festival ha contado con la presencia de importantes personalidades del mundo del cine y de la cultura en general. ¡Ya queda menos!