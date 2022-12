Con la llegada de las fiestas navideñas muchas os rompéis la cabeza buscando el vestido con el corte perfecto. ¿Qué tiene que tener un vestido para que nos siente bien? El escote, la forma de los hombros, el largo y la cintura son algunos de los detalles en los que os tenéis que fijar a la hora de elegir una prenda. Hoy Mar Flores ha elegido un vestido de aires vintage con un diseño que lo tiene todo para que nos siente bien.

La modelo se ha enfundado hoy en un vestido del diseñador Jorge Vázquez, sacado directamente de la pasarela para lucirlo en la calle. Mar ha tenido muchísimo contacto con el mundo de la moda, y ha ido dándole forma a su buen gusto y a estilo personal. Con el vestido de hoy ha sacado partido a todos los puntos que quería destacar de su figura, le quedaba como un guante.

El vestido de Mar Flores lo tiene todo para triunfar en un evento especial

Por un lado, la prenda lucía un estampado de corazones mini en los colores de la temporada, la temible mezcla «rosa y rojo» que tanto miedo le da a algunas incorporar en un mismo look, pero que está triunfando. El fondo negro del vestido es ideal para estilizar nuestra silueta. Pero, además del color, el vestido tenía un corte que hacía que Mar pareciese más alta y delgada. Primero, el corte midi con falda tulipán hace que nuestras piernas parezcan mucho más largas; las hombreras y el cuello subido le aportan distinción y elegancia al diseño, y el drapeado de la cintura, que además iba ajustada, es perfecto para crear efecto vientre plano. Por último, la prenda tenía una abertura de estilo cut out en el escote que le daba un toque moderno. Total, un vestido 10 que no puede faltar en nuestro armario.

Para coronar el look, Mar Flores se calzó con unas sandalias doradas de tiras al tobillo que iban a juego con un lujoso bolso de cadena de Jimmy Choo. El complemento le daba el toque de luz y brillo que más buscamos en estas fiestas y elevaba el outfit a otro nivel. Los bolsos de cadena son atemporales y un básico de fondo de armario que no puede faltar en cualquier estilismo, de diario o elegante.