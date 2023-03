Tras seis años sin subirse a los escenarios, Joaquín Cortés ha regresado por todo lo alto con un evento que colgó el cartel de 'Sold Out'. El bailaor cordobés presentó anoche su espectáculo 'Esencia' en Madrid en la que ha sido la primera parada de su nueva gira, que no solo le llevará por toda España, si no también a nivel internacional por Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. El Teatro Real de la capital fue el primero de los escenarios y hasta allí acudieron algunas de las celebrities más top de nuestro país: Mar Flores, Genoveva Casanova o Sonsoles Ónega fueron algunas de las que no quisieron perdérselo y derrocharon estilo en la gran noche del flamenco.

Mar Flores, una de las más elegantes de la noche

El artista quiso contar con el apoyo de sus familiares para este gran regreso a las tablas y estuvo acompañado en todo momento de su mujer, la psicóloga Mónica Moreno. También estuvo rodeado de amigos, entre ellos rostros conocidos como Mar Flores, que posó junto al bailarín en el photocall, demostrando la gran amistad que les une. Mar fue una de las protagonistas de la noche en clave de estilo gracias a su look: un traje de chaqueta negro al que añadió una blusa satinada en tono perla, sandalias de tacón plateadas y bolso negro con cadenas.

El color negro reinó entre todos los invitados. Genoveva Casanova, Gloria Camila o Sonsoles Ónega también optaron por este tono para sus looks, todos muy elegantes y estilosos. Hasta allí también acudieron el director Fernando Guillén Cuervo y los periodistas Pepe Navarro y Nieves Herrero, que también cumplieron con el código de vestimenta de la noche.

Otra de las que tampoco quiso perderse este gran evento fue Mónica Cruz. La hermana de Penélope también pasó por el photocall y nos sorprendió con un look de lo más flamenco: un mono largo negro con escotazo y estampado de lunares en tonos dorados. La bailarina tiene una relación muy cercana con Cortés, ya que fue su alumna durante varios años en su escuela de baile. ¿Quieres descubrir todos los looks de los que te hablamos? Sigue bajando hasta nuestra galería. Ahí los analizamos todos... ¡Atenta!