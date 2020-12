La colaboradora de ‘Viva la vida’ nos ha dejado a todos boquiabiertos gracias a dos acertados looks completamente opuestos perfectos para el día y la noche.

Aunque ha vivido uno de sus años más duros, Irene Rosales ha sabido en todo momento sacar su mejor sonrisa y dejarnos a todos con buen sabor de boca. La colaboradora de Viva la vida ha perdido a su padre y a su madre a lo largo de 2020 y, además, se ha visto envuelta en numerosas polémicas de la mano de Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, la joven sevillana ha mantenido siempre la compostura, el saber estar y la buena educación; dándonos importantes lecciones de vida tras la pantalla. Aunque no han sido las únicas lecciones que hemos recibido de su parte. Irene Rosales, además de tener un temple envidiable, también tiene un estilo muy característico que la convierten en una de las famosas mejor vestidas de Telecinco. Y es de día o de noche, ella sabe cómo triunfar.

Y no lo decimos sin pruebas, pues tenemos documentos que lo acreditan. La exconcursante de GH Dúo ha posado a través de su cuenta de Instagram con dos conjuntos prácticamente opuestos que dejan claro que ella es capaz de ser la más estilosa de día pero también de noche.

De día o de noche: Estos dos looks de Irene Rosales son perfectos para triunfar esta Navidad

Para ir al dentista, la joven optó por un sencillísimo conjunto que no podía ser más acertado. Jersey de cuello alto negro, leggings también negras y botines llenos de tachuelas creaban un total black look que lograba convertirse en todo un lookazo gracias al chaleco blanco con el que lo acompañaba. Largo y de corte oversize, el chaleco consigue dar ese toque final (y ese punto de color) a un estilismo tan sobrio como el que eligió Irene Rosales. Es un diseño de Nuria Gago y no puede gustarnos más. También de la misma diseñadora es el vestido que eligió para la noche. Un modelito perfecto para triunfar en Nochebuena o en Nochevieja de manga asimétrica, repleto de lentejuelas doradas y detalles en tul negro. Un modelo mini que no necesita mucho más para hacerte brillar.