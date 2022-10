La temporada de las botas ha llegado y este año más fuerte que nunca porque hay una lista inenarrable de tipos y estilos que prometen ser lo último en tendencias. Desde luego, las botas con plataforma XXL, las de punta cuadrada, los botines de lúrex y las botas noventeras de caña alta con punta filada son lo más en calzado de otoño. Laura Escanes ha estrenado en su última aparición unas botas de estilo cowboy que han arrasado y que van a volar de todas las tiendas.

Laura compartió con sus fans una foto en la que se veían sus nuevas botas, acto seguido comenzó a recibir una avalancha de mensajes preguntando la firma que se escondía tras ese llamativo diseño. Hoy, hemos localizado este calzado tan de moda y analizamos cómo lo ha integrado la influencer en su estilismo.

Laura Escanes ha combinado sus botas doradas con una blazer caqui oversize

La ex mujer de Risto Mejide ha apostado todo a una carta, las botas cowboy. El modelo que ha lucido ha sido el Gang Raptor de Ulanka con un precio de 59,99 euros. Este diseño lucía un dorado metalizado combinado con un parche de imitación de piel de serpiente en tonos de gris y rojo y grabados en la puntera. Las botas, además, eran anchas y de tacón bajo, por lo que no pueden ser más cómodas y ponibles.

Lo mejor es cómo ha integrado un elemento tan llamativo en un outfit. La instagramer se enfundó en un vestido negro asimétrico y ajustado con aires street style; lo acompañó con una americana oversize con largas mangas, bolsillos laterales y botonadura frontal, en un verde militar muy clásico. Solo con estas dos piezas y las botas logró crear un estilismo casual, bien complementado y que funcionaba a la perfección.

Estas botas, aunque parezcan muy llamativas, nos pueden encajar en un look de fiesta e incluso en un estilismo de diario. Si las ponemos bajo unos pantalones campana de denim oscuro asomarán por el bajo del pantalón y parecerá que llevamos otro zapato. Los vestidos y los looks de lluvia más otoñales son completamente compatibles con este tipo de botas. No dudes en hacerte con unas, porque van a ser el calzado más demandado de este otoño.