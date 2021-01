Las hermanas Matamoros se han decantado por las mismas zapatillas de deporte. Unas sneakers que ahora rozan los 300 euros y que son todo un clásico.

¿Quién no ha heredado un vestido, una falda o unos zapatos de su hermana mayor o de su prima más grande? Compartir es vivir y, entre familiares, casi que más. Tener la misma talla que tu hermana o que tu madre, aunque de pequeña, cuando vistes repitiendo modelitos que tus mayores llevaron hace años, te puede parecer todo un horror; es, en realidad, toda una suerte. Que en una misma casa haya dos personas con la misma talla equivale a dos armarios llenos de posibilidades, lo que dobla las opciones que tenemos a la hora de crear el modelito perfecto. O si no que se lo digan a las hermanas Matamoros. Laura y Anita que, aunque hace mucho que no viven bajo el mismo techo y sus estilos son bastante diferentes, aún a día de hoy tienen prendas en común. Eso, o que se encaprichan de los mismos lujos, pues la última pieza que comparten son unas sneakers que rozan los 300 euros.

Las sneakers de casi 300 euros que tienen Laura y Anita Matamoros

Se trata, nada más y nada menos, de las zapatillas de deporte Jordan 1 Retro High Lucky Green. El modelo más clásico y conocido de Nike que surgió hace más de 30 años gracias al tándem formado por el basquetbolista Michael Jordan y la marca de material deportivo. Un hito que revolucionó el mundo del baloncesto pero también de la moda sport. Unas sneakers de caña alta, elaboradas en piel, que las hijas de Kiko Matamoros llevan en un modelo que combina negro, blanco y «verde de la suerte», con el logo en rojo; y que, aunque en su momento costaban 154,95 euros, ahora rozan casi los 300 euros.

A pesar de que no tenemos claro si las hermanas más influyentes en las redes sociales comparten estas zapatillas de deporte; o, si por el contrario, han tenido la brillante idea de comprarse ambas el mismo modelo; lo cierto es que las dos han posado con ellas en sus respectivas cuentas de Instagram. Y es que Laura y Anita, presumiendo de looks deportivos, no han querido dejar pasar la oportunidad de lucir sus nuevas sneakers; y han colocado los pies bien al frente, en un primer plano para que todos sus seguidores las pudieran ver. La mayor de las hermanas lo ha hecho con un conjunto de chándal oversize en color gris firmado por Everlast; mientras que la menor de las dos ha preferido optar por un modelo de top y leggings superajustadas de Hanni. Dos formas muy distintas de llevar unas zapatillas tan sumamente icónicas.