De Isabel Preysler a Mariló Montero: los mejores looks de la última alfombra roja en Madrid

El día 24 de noviembre se estrenará en todos los cines la nueva súper producción de Ridley Scott, 'Napoleón', la historia del ascenso al poder del militar francés. Con un elenco de artistas de la talla de Joaquín Phoenix, en el papel de Napoleón; Vanessa Kirby, como su mujer o Tahar Rahim, en el papel del revolucionario Paul Barras. Sin embargo, hoy, algunos privilegiados pudieron asistir a la première en exclusiva del largometraje en el corazón de Madrid. A esta noche de estreno no han podido faltar celebrities y socialités bien conocidas por todas, que desplegaron sus mejores looks en una alfombra roja de cine. Analizamos a continuación los estilismos de Isabel Preysler, Mariló Montero, Hiba Abouk, Xandra Falcó y... ¡muchas más! No te lo pierdas.

A esta red carpet de estrellas no pudieron dejar de asistir algunos de los protagonistas de la película y algunos artistas internacionales como Carlos Bardem y Cecilia Gessa; David Summers y Christine Cambeiro; el propio Joaquin Phoenix o el director Ridley Scott. Sin embargo, en cuanto a moda se refiere, nuestras famosas favoritas fueron las que marcaron tendencia.

El estilismo de Isabel Preysler en el estreno de 'Napoleón' en Madrid

Isabel Preysler hizo gala de su habitual elegancia con un dos piezas muy a la altura de las circunstancias. La socialité se resistió a la tendencia de los trajes oversize que han colmado las colecciones de moda esta temporada y se mantuvo al margen con un diseño que encajaba más con su estilo clásico. Lució un top blanco de escote en pico y, sobre él, una blazer entallada con solapas satinadas de smoking muy finas, algo sorprendente, pues las últimas advertencias de la alta costura vaticinan todo lo contrario: solapas XXL. En cuanto a los pantalones, la madre de Tamara Falcó apostó por un diseño tailoring de tiro alto que alargaba sus piernas y estilizaba mucho su figura. Por último, completó el look con un bolso de mano y unos salones puntiagudos con tacón de media altura.

Las tendencias más vistas en el estreno de 'Napoleón'

Si hubo un motivo que se repitió en muchas de las asistentes a esta première, aunque cambiando de forma en cada diseño, ese fue el escote pronunciado. En el caso de Isabel Jiménez, apostó por un bustier de escote corazón que se ajustaba perfectamente a su busto creando un outfit de lo más atrevido. Paloma Bloyd y Cecilia Gessa no lo dudaron y se la jugaron todo a la carta del escote Bardot. No así Mar Flores, que optó por un escote halter más clásico, pero que también causará sensación este año. Sin embargo, Goya Toledo, que bien había revisado las últimas opiniones de las prescriptoras de moda, marcó tendencia con un escote plunging, de esos infinitos que a nadie de dejan indiferente. ¿Qué otros diseños triunfaron en la red carpet? Desliza para descubrir la galería, te contaremos todos los detalles.

1 de 12 Isabel Jiménez La presentadora se enfundó en un corset con escote corazón, frunces en el centro de la prenda y bordados con hilo de glitter que combinó con un pantalón negro de estilo slouchy con pinzas. Aunque el look fue un acierto absoluto, una americana crop hubiera rematado el estilismo a la perfección. 2 de 12 Paloma Bloyd La actriz lució un precioso vestido de escote Bardot con mangas caídas en color verde bosque, drapeado en el pecho y falda midi. Este vestido sin estridencias encajó muy bien con la première. 3 de 12 Mar Flores La modelo combinó un vestido de escote halter plisado con tablas mini en color blanco roto con una estola de pelo blanco, muy chic. 4 de 12 David Summers y Christine Cambeiro La esposa del cantante se decantó por un conjunto formado por un top negro con cuello a la caja y manga francesa y una falda larga de paillettes negras súper brillantes. 5 de 12 María Escoté La diseñadora se hizo eco de la tendencia del rojo con un vestido de estilo 'naked dress' confeccionado en gasa translúcida, drapeado, con abertura en el bajo y volantes. Además, completó su estilismo con un bolso de Desigual y unas botas 'over the knee'. 6 de 12 Carlos Bardem y Cecilia Gessa La actriz, muy elegante con un precioso vestido de escote Bardot, manga francesa y falda larga evasé. El diseño estaba rematado con ribetes de glitter en mangas, escote y cinturón. Aunque el peinado con baby hairs nos encantó, la choker de tipo cadena con eslabones de calabrote dorados no nos llegó a convencer. 7 de 12 Eva Hache Otra apuesta por el verde bosque, la humorista lució un sencillo vestido con cuello mao con lazada deshecha, mangas francesas y falda below knee confeccionado en un tejido fluido. Completó el estilismo con un bolso de mano cuadrado y unas botas de caña alta. 8 de 12 Hiba Abouk La actriz se salió de la línea del vestido largo y apostó por un vestido de falda mini con cuello cisne que completó con una biker en acabado brillante a juego con sus zapatos de charol de tacón sensato. Además, puso la guinda al look con un bolso mini Kelly de Hermès, también negro. 9 de 12 Xandra Falcó La hermana de Tamara Falcó apostó por un top de terciopelo con escote pronunciado, pantalones de satén con pespuntes blancos en los laterales, biker de solapas y unas bailarinas de Chanel. Completó su estilismo con accesorios de acabado handmade (pendientes y anillos) y un bolso de mano con cristales. 10 de 12 Irene Esser La modelo se la jugó con un vestido rojo con frunces, drapeado, corte asimétrico y flores 3D en el escote de tipo halter y unos zapatos de charol con tiras al tobillo y en el empeine. 11 de 12 Goya Toledo La actriz se enfundó en un vestido bimateria con top de escote infinito negro y falda rosa con lazo XXL al frente. Además, apostó por una blazer oversize con solapas puntiagudas de grandes dimensiones, medias negras translúcidas y salones de terciopelo con ribete dorado. 12 de 12 Mariló Montero La presentadora se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche con un vestido de Tom-Hom morado con bordados de pedrería en cuello, mangas y cintura. Este diseño de manga corta y falda columna encajaba a las mil maravillas con su silueta.