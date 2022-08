El pasado abril vivimos el éxito rotundo de la primera colección de bolsos de Irene Rosales. Tan solo cuatro meses después, ya tenemos novedades. Ahora la mujer de Kiko Rivera se ha convertido en imagen de la nueva colección de bolsos de Misako. La sevillana nos presenta una colección que combina lo mejor del estilo clásico con la faceta más moderna y versátil de la firma barcelonesa.

La nuera de Isabel Pantoja trae de su mano una gran variedad de bolsos. Hay de todo es esta colección: diseños tipo bowling, hobo, baguette o tipo bandolera con muchas opciones de color. También están muy presentes los acolchados, los logotipos XXL y el estilo patchwork que tanta presencia ha tenido en la última temporada.

Los bolsos que nos presenta Irene Rosales tienen un estilo muy atemporal

Los diseños de esta colección son súper versátiles, están a caballo entre los tonos neutros y los tonos más modernos y coloridos: camel, negro, o verdes pastel muy combinables. Estos modelos encajan a la perfección con los estilismos más de diario o de oficina, así como con los vestidos más elegantes y los trajes formales. El precio tan económico de los bolsos los convierten en el regalo perfecto o el capricho de final de verano para incluir en todos tus estilismos.

Un bolso tote es perfecto para las que lleváis la casa a cuestas. También hay opciones para las que no pueden ir de compras sin bolso; los diseños de bolsos shopping son de lo más clásico y se acercan mucho a diseños más emblemáticos de Louis Vuitton. Un diseño con colores planos, con formas sin excentricidades no pasa de moda y nos puede venir muy bien para coronar un look o para no repetir complemento.

Desliza para descubrir los 5 bolsos más bonitos de la colección de Misako junto a la que ha posado Irene Rosales y hazte con una de estas piezas tan posibles.