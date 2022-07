Seguro que te pasa igual que a la mayoría de las famosas y esta temporada tienes en el calendario más de una fecha señalada en rojo con un evento especial. Y no nos equivocamos si pensamos en una boda. Desde hace unos meses (y los que todavía nos quedan por delante) no dejamos de ver enlaces de rostros conocidos o con invitadas top. Y gracias a ello, encontramos la mejor fuente de inspiración. Ahora ha sido Irene Rosales quien se ha ido otra vez de boda (y ya van unas cuantas en estos meses) y nos ha dejado un look de invitada sencillo, pero muy elegante. El más fácil de imitar si tú también quieres estar perfecta en tu próximo evento especial.

La mayoría de las veces menos es más y con un vestido de cóctel, unas sencillas sandalias de tacón y un clutch de fiesta consigues el estilismo 10. La mujer de Kiko Rivera lo ha hecho y el resultado no puede gustarnos más.

Irene Rosales tiene el look de invitada 10

La excolaboradora de televisión, que ahora está centrada en su faceta de influencer, eligió un vestido verde satinado con escote asimétrico, frunces en el tirante y falda por encima de la rodilla en la parte delantera y una sobrefalda larga con frunces en los laterales y una lazada para estilizar todavía más la figura.

El vestido es de la firma Cardié y tiene un precio de 139,90 euros, aunque en la web ya está agotado en todas las tallas. Eso sí, la buena noticia es que puedes enviar un preaviso para cuando la talla vuelva a estar disponible.

El vestido no necesita mucho más, por eso Irene eligió unas sencillas sandalias de pulsera con un tira en dorado y un bolso, también dorado, de Mibúh, su firma de complementos de fiesta favorita.

Desliza para que veas con detalle el gran look de invitada de Irene Rosales.