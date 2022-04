La infanta Sofía de Borbón llevaba mucho tiempo sin aparecer delante de las cámaras, igual que su hermana la Princesa Leonor, aunque esta tarde las hemos podido ver de la mano junto a sus padres haciendo un receso en las vacaciones de Semana Santa para acercarse a apoyar la causa de los refugiados ucranianos. Sofía ha estrenado la chaqueta más versátil para la primavera y querréis copiarla.

Las hermanas han dado un cambio de ciento ochenta grados en lo que a su outfit y sus estilismos se refiere. Y es que los años van pasando, y aunque Sofía es menor que Leonor y tiene menos responsabilidades como infanta, ella también ha querido empezar a crear su estilo propio, un poco más desenfadado que el de su hermana. Suele salirse un poco más de la tónica a la que nos tenía acostumbrados. La infanta ha dejado a un lado los vestidos y la ropa más ancha, de aspecto infantil, para abrir camino a una mujer adolescente que quiere sacar lo mejor de ella, y es completamente normal.

La infanta Sofía reaparece con su familia para apoyar a los refugiados ucranianos

Aunque en esta ocasión, por la seriedad que requería no dejaba dar rienda suelta a un estilismo más desenfadado, Sofía ha demostrado que sabe adecuar su ropa a los eventos a los que asiste. La hija menor de los reyes llevaba un look menos sobrio y clásico que su hermana Leonor.

La infanta eligió un estilismo muy sencillo que en primer lugar constaba de una blusa con estampado floral azul y blanco de manga larga; después una blazer blanca sahariana por la que sobresalían las mangas de la blusa completaba la parte superior. Unos pantalones midi en color azul marino de corte recto y tiro alto con un cinturón negro como accesorio. Tanto la Reina Letizia, como Leonor y Sofía optaron por los pantalones.

El peinado que la infanta eligió para esta ocasión fue una melena rubia al viento adornada con dos mechones frontales recogidos en la parte posterior, un look muy sencillo y que siempre funciona.

Sofía sabe que una chaqueta sahariana combina con todo y es ideal para primavera

Sofía sigue viviendo en España, aunque no sabemos si seguirá los pasos de su hermana y terminará estudiando en el extranjero. La infanta complementa la aparición de eventos con su familia y sus estudios. La reina Letizia sigue siendo un referente de estilo para sus hijas, es algo visible si comparas un poco los estilismos de ambas, y es normal, pues una madre con ese estilo no la tiene cualquiera. Desliza para ver el look de la infanta Sofía de Borbón.