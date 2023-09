La celebración del enlace de Catalina Vereterra y Javier Prado, hijo del actual presidente de Mediaset, Borja Prado, ha acaparado la atención de la prensa nacional. No solo por el precioso enlace y la celebración en una finca familiar situada en Medina Sidonia, sino por la variedad (y la cantidad) de rostros conocidos que allí se dejaron caer. Este selecto evento contó con la presencia de empresarios, royals y políticos de todos los rincones del mundo. Sin embargo, y con permiso de Carla Bruni, hubo una invitada que sorprendió con su look y con su presencia: la Infanta Cristina. La hermana del Rey Felipe VI no se pudo perder esta boda y se convirtió en una de las mejor vestidas de la tarde con un estilismo de Max Mara. ¡Analizamos el look y te damos todos los detalles!

La atención estaba inicialmente centrada en la presencia de la Infanta Elena, quien había sido invitada a la boda de los padres del novio, Borja Prado y Pilar Benítez. Sin embargo, sorprendentemente, fue la Infanta Cristina quien finalmente asistió a estas nupcias. La Infanta Elena, por su parte, se encontraba disfrutando de unos días en compañía de su padre en una cena privada en un barco en Sansenxo.

El vestido de Max Mara de la Infanta Cristina en la boda del hijo de Borja Prado

La Infanta Cristina, siempre al día de las tendencias de moda, lució un espectacular vestido de la prestigiosa firma Max Mara. Este diseño de seda presentaba un encantador estampado floral que combinaba a la perfección el fondo en tono magenta con flores en tonos azul cielo y negro. El vestido no solo era una elección ideal para una boda de entretiempo, sino que también incorporaba colores de esta temporada. Su cuello barco, la buena confección de las hombreras, las mangas cortas y el corte midi hicieron que la prenda fuera ideal para lucir en una boda de tarde de estas características.

Este diseño estaba hasta hace bien poco disponible tanto en la web de la firma, como en Zalando, a un precio de 210 euros. Sin embargo, una bajada de precio repentina ( a 188,95 euros) hizo que la prenda se agotada por completo. La royal completó su estilismo de invitada con unos salones abiertos en la puntera de color negro y con tacón kitten, cómodos y sencillos. Por otro lado, incorporó un bolso de mano negro a juego con el estampado de su vestido.