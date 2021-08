Cotilleando su perfil de Instagram hemos descubierto que la colaboradora de televisión parece tener una ligera obsesión con esto. ¿Qué te parece?

Desde que se convirtiese en una de las famosas más buscadas del momento, tras aquella jugosa polémica que tuvo lugar durante el confinamiento; hemos hablado en más de una ocasión sobre el original estilo de Marta López. Siempre que la hemos visto en el plató de Sálvame o de Viva la vida con un modelito que mereciese la pena comentar, hemos escrito un artículo sobre ella y hemos hecho mención, cómo no, a su especial gusto por las prendas de inspiración boho chic, los looks estilo hippie y los estampados llamativos. Sin embargo, nunca antes habíamos caído en un detalle que esconden la mayoría de los estilismos de la colaboradora. Un detalle común a casi todos sus conjuntos que más que a inspiración huele a clara obsesión.

La exconcursante de Supervivientes, que no dejó indiferente a nadie con su trayectoria en el programa, parece tener cierta fijación con las calaveras . Y no, obviamente no nos referimos a las de verdad, a las que portan los esqueletos sobre los hombros; si no más bien a aquellas que, a modo de estampado y siguiendo el ejemplo de La Catrina mexicana, funcionan como perfectos patrones para decorar todo tipo de looks. Un símbolo que la colaboradora añade a muchos de sus estilismos y que parece haberse convertido en una auténtica obsesión.

La fijación de Marta López por las calaveras mexicanas

No lo calificaríamos como una obsesión si no lo consideráramos como tal; pero lo cierto es que no hay prenda que Marta López no haya llevado con este oscuro y tenebroso símbolo. Como si fuese una adolescente emo, la tertuliana más polémica adora llenar sus modelitos de calaveras y, a veces muy decoradas con flores, otras con brillantes y otras alas o tribales, consiguen crear conjuntos muy rompedores que solo ella sabe defender.

Un detalle que hasta ahora habíamos pasado por alto (y seguramente tú también) pero que a partir de ahora no podremos dejar de verlo en sus próximas apariciones en televisión. ¡Y es que estamos convencidas que volverá a utilizarlo en alguno de sus looks! En el caso de que, como nosotras, tú tampoco te hubieses dado cuenta de esta peculiar fijación de la exsuperviviente por las calaveras, te hemos preparado un resumen con algunos de sus muchos looks inspirados en este símbolo mexicano. ¿Qué te parecen? ¡A nosotras nos ha dejado con la boca abierta!