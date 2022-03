Penélope Cruz está viviendo uno de los momentos más mágicos de su carrera gracias a la última nominación en los Oscar que ha conseguido gracias a su papel en ‘Madres Paralelas’. La actriz vivirá una de las noches más especiales de su vida junto a Javier Bardem, también nominado por su papel en ‘Being the Ricardos’, y estamos seguro que para este momento elegirá un look de lo más especial. Los estilismos de la actriz se han ido adaptando a los tiempos y a las diferentes etapas por las que ha pasado. A continuación, hacemos un repaso por los grandes looks de la de Alcobendas por la alfombra roja de los Oscar.

Aunque todos han sido especiales y han tenido su momento, lo cierto es que uno de los looks más impresionantes de Penélope Cruz en los Oscar fue el que lució sobre la alfombra roja en el año 2012. En aquella ceremonia, la actriz desfiló por la alfombra de la gran fiesta del cine como si fuera una auténtica princesa. La española apostó por un elegante vestido en color azul petróleo de escote Bardot y falda con volumen. Una confección hecha a medida y firmada por la línea de Armani Privé. Un look con el que dejaba a la vista de todos sus joyas (piezas de la casa Chopard) y su cabello recogido con un falso bob con ondas. Nuestra actriz más internacional sorprendió a todos con su elegancia y su diseño vaporoso.

El look con el que Penélope Cruz hizo historia en España

Sin embargo, a pesar de que suele acertar con sus estilismos para esta gran fiesta del cine español, lo cierto es que su look más especial fue el de 2009. En aquella ocasión, Penélope Cruz hacía historia en el cine al convertirse en la primera actriz española en conseguir un Oscar a ‘Mejor Actriz de reparto’ gracias a su papel en ‘Vicky Cristina Barcelona’ de Woody Allen.

Para esta ocasión, la de Alcobendas lució un diseño vintage de Pierre Balmain que vio años atrás en el escaparate de Lily et Cie, una tienda de segunda mano. Un vestido que fue una pieza única, de color blanco marfil, confeccionada en gasa sobre un cuerpo brocado. En su momento llegó a reconocer que se hizo una promesa a sí misma: si algún día la nominaban por su trabajo al Oscar, iría a por el vestido que se enamoró. Lo hizo, ocho años después de su primera visita. Al atuendo le acompañó una gargantilla de diamantes a juego con una pulsera y un moño bajo. A continuación, hacemos un repaso por sus grandes looks con los que ha desfilado por la alfombra roja de la gran fiesta del cine de Hollywood.

