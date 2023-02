Hoy ha sido una jornada intensa en el mundo del toreo en nuestro país. La plaza de toros de Las Ventas ha acogido hoy a grandes personalidades para la entrega de sus premios de tauromaquia de Plaza 1, la nueva empresa que gestiona la célebre plaza. Como ya es tradición, la plaza de Las Ventas organiza esta entrega de premios y se viste de fiesta para dar a conocer la Feria de San Isidro, el que sea posiblemente el evento taurino más importante del mundo. Durante una gala muy especial presentada por la periodista Mariló Montero y acompañada por Roberto Gómez y Elena Salamanca se entregaron diversos galardones a algunas personalidades relacionadas con el mundo del toreo. Por supuesto, a esta cita no han podido faltar algunas de nuestras celebrities favoritas, como la hija de la infanta Elena, Victoria Federica o la esperadísima Gloria Camila.

La hija de José Ortega Cano sabe cómo estar a la moda lucía impresionante en un vestido negro que combinaba la pedrería en la parte superior con transparencias en un diseño con un cuello cerrado y sin mangas . La parte inferior está compuesta por una falda confeccionada en tul de línea A que tapaba sus pies. este diseño le dentaba muy bien a su figura ya que ceñía el talle y creaba volumen en la parte inferior escondiendo -seguro- unos altos tacones que regalaban unos centímetros a sus piernas.

Gloria Camila y Victoria Federica brillaron con luz propia en Las Ventas

Victoria Federica que además recibió el premio ‘Juventud y Tauromaquia’ de la mano de su amigo íntimo Roca Rey escogió un look perfecto para la ocasión ya que si tuviésemos que definir el look de la hija de la infanta Elena sería sin duda 'taurina'. La aristócrata lucía imponente en un traje dos piezas de chaqueta y pantalón en inspiración taurina y tonos negros y beige. Como la joven se ha declarado en multitud de ocasiones una apasionada de la firma Dior no podía menos que aparecer en este evento con un bolso mítico de la marca; definiendo así un look que mezcla a la perfección la inspiración de la sobrina del Rey, se ve que Victoria Federica está empeñada en mezclar el mundo del toro y la tendencia.

Desliza para ver en la galería los looks completos de nuestras celebrities más goyescas.