Si hay una prenda estrella que este año hemos visto en perfil sí, perfil también de una influencer a través de las redes sociales, ha sido sin lugar a dudas el mini vestido floral. Es una prenda a la que siempre recurrimos cuando llega el buen tiempo, pero que cada año se va adaptando a las tendencias y se va reinventando.El mini vestido floral se ha convertido en aquella prenda estrella, versátil y todoterreno que nos sacará de más de un apuro. La última que se ha apuntado a ella ha sido Gloria Camila. En la versión más moderna y fashionista de este año.

Gloria Camila reinventa el vestido de flores

Gloria Camila ha acudido junto a su padre, Ortega Cano, a una manifestación taurina a favor de la tauromaquía. Para la ocasión, optó por sacar su lado más sexy y femenino con un minivestido de flores, con fruncido, mangas abullonadas y volantes en la parte delantera. Una prenda fashionista que le sacará mucho partido, ya que es apto tanto para una cena romántica con su pareja, David, como para una tarde con amigas. La joven lo ha combinado con botas negras con cordones, una elección que nos encanta para una ocasión de tarde y en familia; y además le ha añadido un original cinturón en negro para ajustar su silueta.

La manera de combinar esta prenda nos encanta para el día a día. Y es que ha sabido convertir un vestido tan especial y sexy como este a una prenda fácil de llevar durante el día. Gloria Camila sabe cómo reinventar este tipo de prendas, ya que no es la primera vez que lo hace. Por otro lado, como beauty look ha lucido su melena con su tono natural, con ondulaciones, dándole volumen así a la misma. Además, ha maquillado sus ojos en tonos ahumados. Y como no, ha optado por la mascarilla, algo imprescindible en cada una de nuestras salidas ahora. Os dejamos una selección de vestidos (casi) idénticos al de Gloria Camila y que te conquistarán tanto que los añadirás a tu lista de deseos para estas rebajas.